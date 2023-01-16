Benzine zam | 4 günde ikinci zam geliyor





Akaryakıt fiyatlarında uluslararası değişim, Türkiye'de pompa fiyatlarına anında yansıtılıyor. 4 gün önce litre fiyatına gelen 70 kuruşluk zammın ardından gece yarısı fiyatlar yeniden artacak



Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.