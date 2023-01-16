Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Benzine zam | 4 günde ikinci zam geliyor

Benzin satış fiyatlarına bugece yarısı 67 kuruşluk zam daha geliyor. Son zam 4 gün önce 70 kuruş gelmişti. 

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:13
Benzine zam | 4 günde ikinci zam geliyor

Benzine zam | 4 günde ikinci zam geliyor



Akaryakıt fiyatlarında uluslararası değişim, Türkiye'de pompa fiyatlarına anında yansıtılıyor. 4 gün önce litre fiyatına gelen 70 kuruşluk zammın ardından gece yarısı fiyatlar yeniden artacak


Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor. 

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
ZamBenzin ZammıBenzine ZamBenzin Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli ceviz hasadı 2022'de yüzde 30 arttı
Yerli ceviz hasadı 2022'de yüzde 30 arttı
Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti
Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti
Türk moda endüstrisi ABD’ye 2 milyar dolar ihracat hedefliyor
Türk moda endüstrisi ABD’ye 2 milyar dolar ihracat hedefliyor
Çankaya Belediyesi işçilerine rekor zam
Çankaya Belediyesi işçilerine rekor zam
EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 58 firmaya, 61 ödül verdi
EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 58 firmaya, 61 ödül verdi
TEB Portföy’e iki büyük ödül
TEB Portföy’e iki büyük ödül
GNC yerli makina üretece yerli robot ile çözümler sunacak
GNC yerli makina üretece yerli robot ile çözümler sunacak
T-RUPT, Türk Reasürans grubu bünyesinde kuruldu!
T-RUPT, Türk Reasürans grubu bünyesinde kuruldu!
Deri sektöründe vefa gecesi | Deri sektörü EYT sürecini kaygılı izliyor
Deri sektöründe vefa gecesi | Deri sektörü EYT sürecini kaygılı izliyor
Sigaraya 2023 zammı geldi | ÖTV için yüzde 22
Sigaraya 2023 zammı geldi | ÖTV için yüzde 22

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim