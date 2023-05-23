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Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı

Seçimlere 5 gün kala tüketici güne yeni zamlarla başladı. Benzin Türkiye genelinde 72 kuruş fiyat artışı ile zamlı satışa sunuldu.

23 Mayıs 2023 Salı 16:00
Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı

Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı


Türkiye'nin gündemi seçim, ancak halkın gündemi zamlar. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi.


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.


Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzine de gece yarısı 76 kuruş zam yapıldı.

Böylelikle benzin fiyatı 5 Mayıs tarihinden sonra ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı. Motorin fiyatlarına ise zam gelmedi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 20.57 liraya, Ankara'da 20.91 liraya, İzmir'de 20.94 liraya, Adana'da 21.27 liraya, Diyarbakır'da ise 21.57 liraya yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
ZamZamlarBenzin
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