Benzine zam | Son dakika önce motorin, sonra benzine zam



Son dakika zam haberi. Enerji sektöründe zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 71 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece motorine 80 kuruş zam yapıldı

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Petrol fiyatları 8 yılın zirvesinde



Brent petrolün varil fiyatı, ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.