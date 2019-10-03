Bereket Döner'den yüzde 50 İndirimli Kampanya



Teknofest'in yıldızı Bereket Döner, Bayim Olur Musun fuarına jet gibi kampanya ile giriyor. Avrupa'nın en büyük Franchise fuarı öncesi Bereket Döner'den yatırımcılara sürpriz fırsatlar var.

Türk Döneri'nin Dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul'da gördüğü yoğun ilgiyi, 10 Ekim'de başlayacak olan Bayim Olur musun fuarına yansıtıyor.

Teknofest'in en çok ziyaret edilen restoranı unvanını elinde bulunduran Bereket Döner, 6 gün süreyle Türkiye'nin havacılık tutkunlarıyla kurduğu lezzet bağını, şimdi de yatırımcılarla Bayim Olur Musun Fuarı'nda sürdürme kararı aldı.



Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'Teknofest İstanbul'da Bereket Döner'in mobil restoranının, yiyecek içecek bölümünün yıldızı olması bizi gururlandırdı. Değişmez lezzetimizi vurguladığımız “30 yıldır sevdiğin gibi” sloganımızın müşterilerimizin gözünde ne kadar doğru olduğunu 6 gün boyunca yerli yabancı 20 binden fazla kişinin yiyecek içecek tercihini Bereket Döner'den yana kullanması ile bir kez daha göstermiş olduk. Müşterilerimizin bu yoğun ilgisini hızlıca karşılayabilmek adına Teknofest'ten aldığımız enerji ile yatırımcılarımıza yeni fırsatlar hazırladık. 10 Ekim'de İstanbul'da açılacak olan Bayim Olur Musun Fuarı süresinde yatırımcı adaylarımızdan Bereket Durak'lar için FR bedeli almıyoruz. Genç yatırımcılar için bu önemli bir avantaj. Diğer Franchise ürünlerimizde de büyük indirimler yaptık. Bereket Döner Express için fuar süresince 60 bin TL yerine yüzde 50 indirimle 30 bin TL olan kampanyamızı uzatma kararı aldık.

Bereket Döner restoran yatırımcılarına da yüzde 50 indirim uyguluyoruz. 100 bin TL franchise ücretini 50 bin TL olarak belirledik. Oran olarak aynı olsa da, en büyük indirimi Bereket Döner Since 1988 Alakart için gerçekleştirdik. 200 bin TL olan Franchise bedelini 100 bin TL olarak ilan ettik. Ayrıca 30. yılımıza özel fuarın her günü atılan ilk Franchise Sözleşmesi imzasına Bereket Döner’den alımlarında kullanabilecekleri 30.000 TL’lik hediye çeki, toplamda 120.000 TL’lik hediye çeki vereceğiz. Bu kampanyanın ülkemiz ekonomisine, yatırım ve istihdam olarak geri döneceğine inanıyoruz."