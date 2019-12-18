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Bereket Döner, dünyanın en ünlü çocuk dans grubunu ağırladı

Tamamı çocuklardan kurulu öksüz ve yetimleri bünyesinde toplayan dünyaca ünlü Masaka Kids Africana dans grubu üyeleri hayatlarında ilk kez Türk Döneri ile tanıştı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 12:57
Bereket Döner, dünyanın en ünlü çocuk dans grubunu ağırladı

Bereket Döner, dünyanın en ünlü çocuk dans grubunu ağırladı

Ugandalı öksüz ve yetim çocuklar tarafından kurulan dünyaca ünlü Masaka Kids Africana dans grubu üyeleri hayatlarında ilk kez Türk Döneri ile tanıştı.


Ugandalı öksüz ve yetim çocukların kurduğu dünyanın en popüler dans grubu Masaka Kids Africana üyeleri Türkiye'de büyük ilgiyle karşılandı. Kızılay tarafından Türkiye'ye getirilen Uganda'nın Masaka Bölgesi'nde yaşayan çocukların İstanbul macerası, İstanbul Hava Limanı'nda yaptığı dans gösterileriyle başladı.

Masaka Kids Africana grubu üyelerinin 9 günlük Türkiye gezisi sırasında İstanbul'da hayatlarında ilk kez Türk Döneri ile karşılaştı. İstiklal Caddesi gezisi sırasında Bereket Döner Beyoğlu Şubesi'nde ağırlanan Masakalı öksüz ve yetim çocukların döner ziyafeti adeta mutluluğa dönüştü. Çocukların neşeli tavırları yemek boyunca devam etti. 

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