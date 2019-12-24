Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtı

Türk dönerinin dünyada’ki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, Suudi Arabistan'da yeni şubesinin açılışını yaparken, döner duraklarının sayısını bu ülkede artırma kararı aldı.

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Suudi Arabistan'da devam eden yatırımları hakkında bilgi verirken 'Üretim tesisleri ve yeni şubeler başta olmak üzere stratejik büyüme hedeflerimiz içinde Suudi Arabistan'ın özel bir yeri var. Yurtdışındaki restoran sayımızı Abha şubemiz ile 4'e çıkarırken Türkiye'de geliştirdiğimiz Durak Döner konseptimizi buraya taşıdık. Oldukça büyük ilgi görüyor" dedi.

İKİ AY İÇİNDE İKİ ŞUBE AÇILIŞI

Suudi Arabistan şubelerinde çalışacak yetişmiş usta ve çalışanları Türkiye'den götürdüklerini söyleyen Emek şunları söyledi: Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde Abha şehrinde açtığımız yeni şubemiz şehrin çekim merkezlerinden biri haline geldi. İki ay içerisinde 2 yeni şube ve durak döner büfelerinin açılışlarını yapacağız. Abha şehri, Suudi Arabistan’da tatil ve dinlenme merkezi olarak bilinen bir bölge. GCC ülkelerindeki büyüme planımız için önemli bir ivme kazandıracak yatırımlarımız iki ülke arasındaki ilişkilere de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kurulan köprülere Bereket Döner lezzetiyle katkı sunacak."

Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtıSektörünün global temsilcisi Bereket Döner, Suudi Arabistan'da şube sayısını yeni yatırımlarla artırıyor.Türk dönerinin dünyada’ki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner, Suudi Arabistan'da yeni şubesinin açılışını yaparken, döner duraklarının sayısını bu ülkede artırma kararı aldı. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Suudi Arabistan'da devam eden yatırımları hakkında bilgi verirken 'Üretim tesisleri ve yeni şubeler başta olmak üzere stratejik büyüme hedeflerimiz içinde Suudi Arabistan'ın özel bir yeri var. Yurtdışındaki restoran sayımızı Abha şubemiz ile 4'e çıkarırken Türkiye'de geliştirdiğimiz Durak Döner konseptimizi buraya taşıdık. Oldukça büyük ilgi görüyor" dedi.

İKİ AY İÇİNDE İKİ ŞUBE AÇILIŞI

Suudi Arabistan şubelerinde çalışacak yetişmiş usta ve çalışanları Türkiye'den götürdüklerini söyleyen Emek şunları söyledi: Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde Abha şehrinde açtığımız yeni şubemiz şehrin çekim merkezlerinden biri haline geldi. İki ay içerisinde 2 yeni şube ve durak döner büfelerinin açılışlarını yapacağız. Abha şehri, Suudi Arabistan’da tatil ve dinlenme merkezi olarak bilinen bir bölge. GCC ülkelerindeki büyüme planımız için önemli bir ivme kazandıracak yatırımlarımız iki ülke arasındaki ilişkilere de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Kurulan köprülere Bereket Döner lezzetiyle katkı sunacak"