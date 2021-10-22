Beste Naz Süllü | Bitcoin, Altından Daha İyi Bir Korunma Aracı

Bitcoin, Altından Daha İyi Bir Korunma Aracı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmelerde, gelecek hafta ABD'de yayımlanacak "Dijtal Dolar" raporuna dikkat çekti.

Gelecek hafta ABD’de yayımlanacak olan ‘Dijital Dolar’ raporu öncesi Bitcoin 62.000$ seviyesinin altına sarkarken, altcoinler ise hareketlendi. 66.860$ seviyesini test etmesi ardından dün Bitcoin 62.000$ seviyesi altına sarktı. ABD’de bir borsada algoritmaların sebep olduğu bir bug hatasından kaynaklı Bitcoin fiyatı saniyelik olan 8.200$’ı görürken, bu hata önce Bitcoin’de gevşemeye neden olsa da fiyatta yeniden toparlanma ile bu sabah 63.000$ üzerinde başladık. Dominansa baktığımızda, Bitcoin’in ağırlığı yüzde 46’nın gerisine inerken, altcoinlerin yeniden hareketlenebilmesi için uygun koşullar oluşmaya başladı diyebiliriz.

Bitcoin’in fiyatı bir kilogram altını geçerken, JP Morgan da yayımladığı raporda Bitcoin’in enflasyon karşısında daha iyi bir koruma aracı olduğunu ve getirilerinin daha iyi olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıl enflasyonist baskıya karşılık majör merkez bankalarından faiz artırımları gelecek. Enflasyonun beklentileri aşması Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.

Haftaya yayımlanacak olan Dijital Dolar ön çalışma raporu kripto paralar hakkında büyük öneme sahip. ABD Hazine Bakan Yardımcısı kripto paralar hakkında yaptırımlar hazır derken, raporda böyle bir cümlenin geçmesi dahi kripto paraların değeri açısından risk taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftayı atlatabilirsek, kasım ayında yükselişler daha ön planda olabilir.