Beste Naz Süllü | Bitcoin, Altından Daha İyi Bir Korunma Aracı

Bitcoin, Altından Daha İyi Bir Korunma Aracı
Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmelerde, gelecek hafta ABD'de yayımlanacak "Dijtal Dolar" raporuna dikkat çekti.
Bitcoin’in fiyatı bir kilogram altını geçerken, JP Morgan da yayımladığı raporda Bitcoin’in enflasyon karşısında daha iyi bir koruma aracı olduğunu ve getirilerinin daha iyi olduğunun altını çizdi. Önümüzdeki yıl enflasyonist baskıya karşılık majör merkez bankalarından faiz artırımları gelecek. Enflasyonun beklentileri aşması Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.
Haftaya yayımlanacak olan Dijital Dolar ön çalışma raporu kripto paralar hakkında büyük öneme sahip. ABD Hazine Bakan Yardımcısı kripto paralar hakkında yaptırımlar hazır derken, raporda böyle bir cümlenin geçmesi dahi kripto paraların değeri açısından risk taşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftayı atlatabilirsek, kasım ayında yükselişler daha ön planda olabilir.