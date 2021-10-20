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Beste Naz Süllü | Kripto Paraların Büyüklüğü 2,5 trilyon doları aştı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü: "Rekor: Kripto Paraların Piyasa Değeri Büyüklüğü 2,5 trilyon doları aştı" 

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:24
Beste Naz Süllü | Kripto Paraların Büyüklüğü 2,5 trilyon doları aştı

Kripto para yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Houbi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü: "İlk Bitcoin ETF’i olan ve New York Borsasında listelenen “BITO” 1 milyar dolar işlem hacmi ile tarihin en iyi listelemelerinden biri oldu. BITO yüzde 5 prim yaparken, spot Bitcoin fiyatı da yüzde 3 artış yaptı.

Bitcoin’in 64.000$ seviyesini aşması ile coin piyasası büyüklüğü de 2,5 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Bitcoin ETF’inin SEC tarafından onay verilip işleme başlamasının ardından kripto paralara yönelik rağbetin arttığı görüldü. Bitcoin’in rekor seviyelerine yakın mesafede verilen bu izin rekor hazırlığına yardımcı oldu.

Bu hafta Valkrie’nin de ETF’inin işlem görmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Fed tarafından yayımlanacak olan, dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve özellikle ABD bağlamında dijital para birimlerinin faydaları ve risklerine odaklanan bir raporun stablecoin ve ihraççılarına yönelik tehditkâr söylem içermemesi halinde kripto paralar yükseliş seyrine devam edebilir. 

Bitcoin’i teknik olarak ele aldığımızda dün gerçekleştirdiği 64.000$ üzeri kapanışında, kapanış rekoru kırarken, içinde yer aldığı yükseliş kanalı boyunca hareketlerini sürdürüyor. Bitcoin’in son rekoru 64.840$ seviyesinde bulunurken, dünkü hareketinde 64.400$ seviyesine yükselerek zirveye çok yaklaştı. Yakın desteğin 61.300$ seviyesinde bulunduğu Bitcoin’de 63.500$ üzerinde tutunma seyri daha da kuvvetlendirebilir.

Anahtar Kelimeler:
Kripto Para
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