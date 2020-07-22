BETA Kimya’dan 315 milyon TL’lik yeni üretim tesisi yatırımı



Türkiye’nin en köklü kimya şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., Ortadoğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temelini attı. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nün temel atma töreni, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı’nın katılımlarıyla gerçekleşti.



315 milyon TL’lik yatırım bedeli ile Türk kimya sektöründe ilk kez yerli ve milli olarak üretilecek yüksek teknolojili yeni nesil yapıştırıcıların üretim üssü olmaya hazırlanan BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, yıllık 150 bin ton üretim kapasitesi ile faaliyet göstererek 500 kişiye istihdam sağlayacak.



BETA Kimya A.Ş.’nin sanayide dijital dönüşüme tamamen uyumlu altyapı ve LEED sertifikasına sahip yeşil bina teknolojisi ile projelendirilen yeni entegre üretim tesisi BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, otomotiv, savunma ve havacılık gibi pek çok stratejik sektörde kullanılmak üzere yüzde yüz yerli ve milli inovatif ürünler sunacak.



Varank: “BETA Kimya’nın yeni üretim tesisi kimya sektörüne yeni bir soluk getirecek”

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile yoluna durmaksızın devam eden reel sektör için heyecanlı bir güne daha şahitlik ettiklerini söyledi.



Pekcan: “ Kimya, Türkiye için lokomotif sektör”

Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bir arada olduklarını belirten, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkanları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hakim kılmaya çalışıyoruz. BETA Kimya A.Ş.’nin yeni entegre tesis yatırımıyla birlikte bugüne kadar ithal edilen poliüretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri ilk defa Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayisinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika, seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak. Ülke sanayimize ve kimya sektörüne yeni bir yeni bir soluk getirecek BETA Kimya GEBKİM Kampüsü yatırımının hayırlı olmasını diliyor, başta BETA Kimya Yönetim Kurulu ve İKMİB Başkanı Adil Pelister olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı Beta Kimya GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülke için stratejik önemi bulunan bir yatırımın daha temel atma töreninde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Pekcan, “BETA Kimya A.Ş.’nin yeni entegre üretim tesisi yatırım, Türkiye için gerçekten çok önemli. Çünkü, ülkemizin yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ile ihracat stratejisiyle örtüşüyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siyasi istikrar ve etkin yönetim sistemiyle, daha fazla teknoloji, daha fazla katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine hep beraber çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız. BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, hem Türkiye'de üretim açığı bulunan, ithalat yapılan ürünlerde katma değer yaratacak, hem de yeni pazarlara ihracat yapılmasını sağlayacak. Ülkemizde de otomotiv, inşaat ve savunma sanayi gibi pek çok alandaki sektöre yerli girdi sağlayacak, 500 kişiye de istihdam yaratacak. Bu değerli yatırımlarından dolayı tüm BETA Kimya Ailesini kutluyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Pelister: “BETA Kimya Gebkim Kampüsü, yüksek katma değer yaratma vizyonumuzun bir ürünü”

BETA Kimya Gebkim Kampüsü ile kimya sektörüne ve Türk sanayisine yeni bir değeri daha kazandıracaklarını belirten BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “BETA Kimya olarak 34 yıldır büyümeye, üretmeye ve daima yüksek katma değer yaratmaya odaklandık. Apel ve Mitreapel markalarımız ile 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 9 farklı kategoride yaklaşık 150 ürün ile mobilyadan otomotive, tekstilden inşaata ve hatta COVID-19 pandemisiyle birlikte sağlığa kadar hayatın pek çok alanına dokunan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık. Bugün, temelini attığımız BETA Kimya Gebkim Kampüsü de, yüksek katma değer yaratma heyecanımızın bir ürünü. Yüzde yüz yerli ve öz sermayeye sahip, 315 milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle devreye alacağımız yeni entegre tesisimiz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak.” dedi.



Pelister: “500 kişiye istihdam sağlayacak ve 5 yeni ürün kategorisine adım atacağız”

BETA Kimya GEBKİM Kampüsü ile Türkiye’nin stratejik sektörlerine yönelik yerli ve inovatif ürünlere odaklanacaklarını ifade eden Adil Pelister, “Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni entegre tesisimiz ile 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisine daha adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil bina teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin m2 üzerine kurulu, 35 bin m2’lik kapalı alana sahip dev bir entegre üretim tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın en modern kimya tesislerinden biri olacak. Devletimizin ve Bakanlıklarımızın bizden beklediği, sanayide dijital dönüşüm hamlesinin en güzel örneklerinden birine imza atmanın, ülkemize ve kimya sektörüne değer katacak bir adımın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete alacağımız yeni üretim tesisimiz ile geleceğin dijital üretim teknolojilerine de bugünden hazır olacağız. Kimya sektörümüz, ülke sanayimiz ve şirketimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.



Sayacı: “Yeni nesil PUR Hotmelt yapıştırıcılarını ilk defa yerli olarak üreteceğiz”

Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 şirketi arasında yer aldıklarını ve daima inovatif ürünlere odaklandıklarını dile getiren BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, “BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’müz ile Türk kimya sektörü açısından büyük önem taşıyan, dijital dönüşüm ilkelerine tamamen uyumlu modern bir entegre üretim tesisi projesine imza atıyoruz. BETA Kimya olarak, 34 yıldır Ar-Ge ve inovasyondan güç aldık ve kendimizi yüksek teknolojili ürünler geliştirmeye adadık. Yeni entegre tesisimizde Ar-Ge için önemli bir yatırım hamlesine de imza atıyoruz. Ar-Ge Merkezi Belgesine sahip, tamamı Türk mühendislerden oluşan inovasyon üssümüzü, burada tam 7 kat büyütmeye hazırlanıyoruz. 50 kişilik bir Ar-Ge ekibiyle, silanla termine edilmiş yeni MS teknolojili yapıştırıcılar ve ilk defa tamamen yerli olarak üreteceğimiz PUR Hotmelt ürünlerine adım atacağız. Savunma ve havacılık gibi milli açıdan stratejik öneme sahip sektörlerin yanı sıra otomotiv, ambalaj, yapı ve mobilya sektörlerine özel olarak geliştireceğimiz yeni nesil inovatif ürünlerle, BETA Kimya’yı geleceğe taşıyacağız.” dedi.



