Beta Yeni Han | Han kahvaltısıyla görsel şölene davetlisiniz



Beta Yeni Han'da nostalji ve lezzet şöleni bir arada

Geçmişte kahvenin ilk kavrulduğu yer anlamına gelen Tahmis ismiyle anılan İstanbul tarihinin en önemli miraslarından olan Beta Yeni Han, dokusunu kaybetmeden gerçekleşen restorasyon çalışması sonrasında şehrin en özel yaşam merkezi olmaya devam ediyor.

Göz dolduran tarihi mimari yapısı içerisinde Beta Tea House, A’la Kahve Evi, Emin Han Börek, Mazgal Burger, Belita Baharat, Betum Kuruyemiş, Hacı Ali Lokum ve Benuta Çikolata gibi birçok önemli markayı yenilediği mağaza karmasında bulunduran Beta Yeni Han, Tarihi Yarımadanın yeniden cazibe merkezi oldu.

İstanbul'un huzur veren enerjisini yayan mekan, şık ve samimi atmosferiyle içeri girer girmez sizi etkilemeyi başarıyor.

Şehrin ruhunu yaşayan ve yaşatan Beta Yeni Han, usta ellerde hazırlanmış özgün kahvaltı sofrasıyla konuklarına zengin bir mönü alternatifi de sunuyor. Güne güzel başlamak isteyenler ve uzun uzun kahvaltı sofrasında oturmayı sevenler için Han Kahvaltı tabağı ise, en çok tercih edilen menülerin başında geliyor.

Çanakkale Ezine peynirden Kars yöresine özgü gravyere, Erzincan tulum peynirinden Toroslar keçi peynirine kadar çeşitli peynirlerin yer aldığı mekanda her şey doğal ve özel olarak getiriliyor.

Yerel lezzetlerin ön planda olduğu menü; Köy usulü patates, közlenmiş patlıcan, közlenmiş kapya biber, ev yapımı reçeller, sahanda sucuk, sahanda yumurta, zeytin çeşitleri, söğüş tabağı, kuru meyveler, tahin pekmez, Elazığ köy tereyağı, bal kaymak, Adana böreği, poğaça ve ekmek çeşitleri ile hem göze hem de damağa aynı anda hitap ediyor.

Osmanlı döneminden kalan tarihi yapının otantik havasını soluyacağınız mekanda demleme çaylarınızın ardından kahvenin kavrulma işleminin yapıldığı ve hala hâlâ dokusunu koruyan fırını da görebilirsiniz.

Beta Tea Hakkında :

Beta Tea, 1978 yılında Adana'da kurulmuştur. Türkiye'ye ithal çayı getiren ilk firma olan Beta Gıda, Türk tüketicisini farklı bir damak tadıyla tanıştırmıştır. 1987’de ilk çay ithalatını yaptıktan sonra 1994’de Orta Asya pazarına girip, 2010 yılında da Irak ile Ortadoğu pazarına giriş yapmıştır. Trabzon’ da bir çay işleme tesisi bulunan, dünya çay borsalarında en yüksek alımları yapan firmalar arasında yer alan, Siyah Çay’dan Beyaz Tea’a, Oolong Çay’ından Nar Çay’ına kadar 500’e yakın çay çeşidini tüketicilere ulaştıran Beta Çay 2014 yılında Euromonitor verilerine göre dünyanın 12. Çay firması olmuştur.

Türkiye’de sektördeki ilk ARGE merkezini oluşturan Beta Gıda bugün Azerbeycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Irak gibi ülkelerde markalarıyla pazarın en büyük oyuncusudur. Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa pazarında ise büyümeye devam etmektedir. 2018 yılında ilk Beta Tea House şubesinin açılışı ile dünya çaylarını özel sunumlarla birleştirerek müşteri deneyim noktalarını hayata geçirmiştir.

Beta Yeni Han Hakkında :

İstanbul Eminönü’nün mimari ve görsel zarafetini uluslararası boyutta sergileyen, Osmanlı döneminden kalan görkemli yapının, günümüzün çağdaş dinamizmiyle kusursuz bir şekilde renovasyonu ile bugün önemli bir tarihi mirasın devamlılığı sağlanıyor. Renovasyon kapsamında hanı en yeni, en üstün teknik alt yapıyla donatan Beta Gıda, tüm restorasyon sürecini Eminönü’ndeki hanların, var olunan hanın tarihi ve kültürel yapısını araştırarak, aslına sadık kalarak yürüttü. Tahtakale Mahallesi’nde yer alan Han, o dönemde Tahmis adı ile anılan tek han olup İstanbul’da kahvenin ilk işlendiği, depolandığı, kavrulduğu, öğütüldüğü ve satıldığı yer olarak bilinmektedir. Han içerisinde İstanbul’un eski yer altı tünellerinden biri de yer almaktadır.