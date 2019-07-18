Beyaz Çay kilosu 4 bin lirayı geçti

Türkiye'de 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çay, cumhuriyet tarihinin en değerli zirai ürünü oldu. Kilosu 4 bin lirayı geçen beyaz çayın faydası saymakla bitmiyor..



Beyaz Çay Karadeniz Bölgesi'nde üreticinin yüzünü güldürüyor. Rekolte düşük olsa da, beyaz çaya olan talebin yükselmesi gelecek yıllar için umut veriyor. Yaş çay tarımında 2. sürgün devam ederken ÇAYKUR’un bu sezon bugüne kadar üreticilerden 286 kilogram beyaz çay aldığı açıklandı ÇAYKUR, 'İmparatorların Çayı' olarak adlandırılan beyaz iksiri 20 gramlık şişelerde 80 TL'den satıyor



9 Mayıs 2019 tarihinde başlayan yaş çay alımları 2. sürgün çay alımlarıyla devam ediyor. 2. sürgünde de çaylığa giren çay müstahsilleri çaylarını toplamayı sürdürüyor. ÇAYKUR ilk sürgünde toplam 288 bin ton çay alırken, henüz yeni başlayan 2. sürgünde ise şuana kadar 160 bin ton çay alımı yaptı.

Beyaz çay olarak bilinen ve kilosu üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu ise üreticiler yapısı gereği çay sezonu başlamadan önce tarlalarına erkenden girerek topluyor.

ÜRETİCİLER 5 YILDIR BEYAZ ÇAY TOPLUYOR

1. sürgün ve 2. sürgünün başı olmak bugüne kadar toplam 286 kilogram beyaz çay ÇAYKUR tarafından müstahsilden alınırken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 5 yıldır üreticiler tarafından beyaz çay toplanıyor. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor. 1 kg beyaz çay 4-6 kilogram ‘tomurcuk’ olarak bilinen çayın üst filizlerinden elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl ise müstahsillerden 3 sürgün boyunca toplamda 810 kilogram beyaz çay alınmıştı.

Rize'de üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı bin TL olarak açıklanan şifa kaynağı Anzer Balı'ndan kilogram fiyatı daha pahalı olan beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL'yi buluyor. 'Beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor.