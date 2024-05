Beyaz et üreticileri Bizde fiyat artışı enflasyonun altında

Dünya’nın 3 öğün protein ihtiyacını karşılayan Türk su ürünleri ve hayvansal mamumler sektörü, Türkiye’de ürettikleri ürünlerin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu, ihracata kısıtlama getirerek fiyatların aşağı çekileceği yönündeki yaklaşımların gerçeklikten uzak olduğunu savunuyor.

Son dönemlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen beyaz et ile ilgili konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, beyaz et üreticilerinin fiyat artışının 2023 yılında yüzde 50,2 seviyesinde olduğunu, bu rakamın TÜİK’in açıkladığı yüzde 65 enflasyonun yüzde 15 altında kaldığına dikkati çekti.

“Beyaz ette tüketici fiyatını biz belirlemiyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Girit, “Geçmişte nihai tüketicinin alacağı beyaz etin fiyatını beyaz et üreticileri belirliyordu. Rekabet Kurulu kararıyla bu piyasa aktörlerinin eline bırakıldı. Beyaz et üreticilerinin 2023 yılındaki fiyat artışı yüzde 50,2’de kaldı. Tüketici daha pahalıya beyaz et tükettiyse bunun sorumlusu beyaz et üreticileri değil” şeklinde konuştu.

İç piyasada gıda ürünlerinde fiyatların enflasyonun altında kalmasının yolunun üretimden geçtiğine işaret eden Girit sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz ürettiğimiz takdirde fiyatlar daha dengeli oluşur. Biz üretmek yerine ithalata yönelirsek, ithal ettiğimiz ülkelerin enflasyonunu da satın almış oluyoruz. Bizim işçimizin istihdamı yerine yabancı işçinin istihdamına katkı sağlamış oluyoruz. İthalat yaptığımız zaman sadece ürün ithal etmiş olmuyoruz, onun sorunlarını da ithal etmiş oluyoruz. Biz, uzun soluklu sözleşmeler yapabileceğimiz, sözleşme yaparken “Bu ihraç ettiğimiz ürünü yükleyebilir miyiz?” diye endişe duymadığımız serbest piyasa kurallarının tam işlediği, üreticilerimizin ürettiği ürünlerin sigortasının ihracat olduğunu peşin olarak kabul eden bir anlayışla sürdürülebilir bir ihracat yapabileceğimize inanıyoruz.”

İki TURQUALITY Projesi birden yürütüyoruz

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde göreve geldiklerinden bu yana 2 yıllık süre geçtiğini hatırlatan Başkan Girit, iki yıllık süreçte yaptıkları projelerle ihracat artışı hedeflediklerinin altını çizdi. Girit, Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi’yle ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini ve ihracatını artırdıklarını, su ürünleri sektöründe Ege, İstanbul ve Akdeniz birlikleri olarak “Turkish Seafood” Turquality projesi için Ticaret Bakanlığı’ndan bir hafta önce onay aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını kaydetti.

2023 yılında ihracatımız yüzde 14 düştü

2023 yılında Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 14 gerilediği bilgisini veren Girit, “Su ürünleri sektörümüz ihracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 680 milyon dolara çıkardı. Kanatlı sektörümüz kuş gribi ve Brezilyalı iki firmanın rekabeti nedeniyle ihracatta yüzde 24’lük kan kaybı yaşadı ve ihracatta 1 milyar 185 milyon dolardan 917 milyon dolara geriledi. Yumurta ihracatında damızlık yumurta ihracatçılarımız ihracatı toparladılar ve yüzde 4’lük artışla 415 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdılar. Süt ürünleri ihracatında tereyağı ve süt tozunda teknik engeller nedeniyle yüzde 47’lik kan kaybı yaşadık ve 509 milyon dolardan 268 milyon dolara indik. Bal ihracatındaki yüzde 31’lik kaybımızın altındaki nedenlerde, orman yangınları ve tağşiş oldu. Sektör olarak 2026 yılı için Türkiye genelinde 4,3 milyar dolar, Ege Bölgesi’nden de 2 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için serbest piyasa koşullarında ticaret yapmamızın şart olduğunu ön koşul olarak herkesin kabul etmesi gerekiyor” diyerek görüşlerini özetledi.

İhracatın yıldızlarına bin fidanlık teşekkür

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 41’ini tek başına gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2023 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 560 milyon dolarlık ihracata yüzde 61 katkı sağlayan 27 firma için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin ihracat desenini oluşturan su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ve süt ürünleri ile bal olmak üzere 5 sektörde 27 firma “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” hem ödül almanın gururunu yaşarken, yeşil bir dünyaya da katkı sundular.

İhracatın Yıldızı Ödü Töreni’nde ödül kazanan firmlara plaket yerine kendi adlarına Ege Orman Vakfı tarafından dikilen fidanların sertifikası takdim edildi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ihracat şampiyonları için Manisa Akhisar mevkisinde 1.000 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde, su ürünleri sektörünü temsilen, “Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat Anonim Şirketi, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi, Noordzee Su Ürünleri İhracatı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Agromey Dış Ticaret Anonim Şirketi, İlknak Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özsu Balık Üretim Anonim Şirketi, Kopuzmar Su Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Defne Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yaşar Dış Tic. A.Ş” firmaları ödül mutluluğu yaşadı.

Kanatlı sektöründe; “Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Rdm İç ve Dış Ticaret Mümessillik Limited Şirketi ve Smgfood Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi” firmaları ödül listesine isimlerini yazdırdı.

“Oytun Pazarlama Yumurta Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. A.Ş. ve Pluriton Hayvancılık Gıda Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi” Yumurtacılık sektörünün gururu olurlarken, “Yaşar Dış Tic. A.Ş., Muratbey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Reha Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kempostar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” süt ürünleri sektörünün ihracat yıldızları oldular. Bal ihracatında ödül alan firmalar, “Ege NKM Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Manavlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” şeklinde sıralandı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında, Yönetim ve Denetim Kurulu 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edilirken, 2024 yılı çalışma programı kabul edildi. Genel kurulda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı bütçesi de 71 milyon 150 bin TL olarak kararlaştırıldı.