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Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak

Osmanlıdan bu yana meşhur Beykoz Karpuzu damakları şenlendirmek, sıcak yaz aylarını serinletmek üzere ilçenin tarlalarında doğal yöntemler ve özenle yetiştiriliyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:01
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak

Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak

Bu yıl başta Kılıçlı olmak üzere, Alibahadır, Cumhuriyetköy ve Bozhane’de toplam 400 dönümlük tarlalarda ekimi yapılan Beykoz Karpuzu, yaz güneşiyle lezzet almasının ardından tarihten bugüne olduğu gibi İstanbul’un pazarlarında, marketlerinde ve sokaklarında tüketicilerle buluşacak.

Ballı tadı ve sulu yapısıyla müdavimleri tarafından aranan Beykoz Karpuzu, Beykoz Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği renkli ve eğlenceli bir festivalle hak ettiği üne yeniden kavuştu.

Kılıçlı Köyü’nde yapılan festivalin ardından birçok İstanbullu karpuzu tatmak için tarlalara gelirken ürüne artan talep de çiftçisinin yüzünü güldürdü.

İlçeye özgü tadıyla, 6-10 kg büyüklüğünde hafif tombul görünümlü ve üst kalite bir meyve olan Beykoz Karpuzu dönüm başına 8 tona kadar verim veriyor. İlçede genelindeki tarlalarda doğal yöntemlerle de ekimi yapılan Beykoz Karpuzu’ndan bu yıl yaklaşık 3 bin ton hasat yapılması bekleniyor.

Karpuza Tarlada Alım Garantisi

Beykoz Belediyesi’nin yerel ürünlerle kalkınmayı sağlamak üzere öncülük ettiği “Adil Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsamında ilçedeki karpuz üreticilerine tarlada alım garantisi de verildi.


Beykozlu çiftçilerin alın teri ve yaz güneşiyle olgunlaşacak karpuzlar hasadın ardından İstanbulluların sofralarında yerini alacak.

Anahtar Kelimeler:
Beykoz Karpuzu
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