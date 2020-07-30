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Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü

“Adil Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsamında ilçede üretilen mantarların 5 tonu alım sözleşmesi yapan işletme tarafından çiftçisinden alınarak pazar ve marketlerde tüketiciyle buluştu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 21:30
Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü

Beykoz Kirazı’ndan sonra Beykoz mantarı yüzleri güldürdü

İstanbul’da ilk olarak Beykoz’daki çiftçilerin yüzünü güldüren “Adil Sözleşmeli Tarım Projesi’ni hayata geçiren Beykoz Belediyesi kirazın ardından istiridye mantarı üreticisini de sevindirdi.

“Adil Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsamında ilçede üretilen mantarların 5 tonu alım sözleşmesi yapan işletme tarafından çiftçisinden alınarak pazar ve marketlerde tüketiciyle buluştu.

Beykoz’da tarımı teşvik etmek, yerel ve markalı ürünlerle ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ilk etapta 180 bin m2 arazi üzerinde alım garantili tarım yapacak 21 çiftçiyle sözleşme imzalandı.

Alım sözleşmesi karpuzdan kiraza, mantardan domatese geniş bir yelpazede yıl boyu tarımı yapılan ve pazar talebi olan birçok ürünü kapsıyor.

Beykoz Köy Pazarı Yakında Açılıyor

Beykoz Belediyesi bir yandan ilçedeki çiftçileri sözleşmeli alım projesiyle desteklerken ilçede yetişen köy ürünlerinin aracısız, taze ve güvenilir olarak satışa sunulacağı “Beykoz Köy Pazarı”nı hazırlıyor.

Cumhuriyetköy’de kurulan pazarın raflarında kestane, bal, ceviz, ıhlamur ve karpuz gibi Beykoz markalı ürünlerin yanı sıra süt ve süt ürünleri de yer alacak.

Beykoz’da toprağa bereket çiftçinin alın terine değer katacak köy pazarı çok yakında hizmete açılacak.

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