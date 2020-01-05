Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Beykoz’un tarım potansiyeli akademisyenlerle masaya yatırıldı

Beykoz Belediyesi, şehrin kent tarımı merkezi adayı olan ilçenin tarım potansiyelinin gözler önüne serilmesi, tarımı teşvik, üretimin artırılması, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla “Beykoz Tarım Çalıştayı”nı düzenledi.

05 Ocak 2020 Pazar 09:29
Beykoz’un tarım potansiyeli akademisyenlerle masaya yatırıldı

Beykoz’un tarım potansiyeli akademisyenlerle masaya yatırıldı

Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin ilçeye özgü tanıtım, üretim ve pazarlama modellerle yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması hedeflenen çalıştayda, arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere sebze ve meyvecilikten hayvancılığa kadar ilçenin tarım varlığı akademisyenlerin tebliğ ve sunumlarıyla çok yönlü ele alındı.

Çalıştayın Polonezköy Park Hotel’de yapılan 4 Ocak Cumartesi 2020 tarihli ikinci gününde Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz İlçe Tarım Müdürü Melih Evgincan, akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler ve ilçenin köylerinden aktif çiftçiler bir araya geldi.

Katılımcılar bilimsel sunum ve tebliğler eşliğinde, ilçede tarımın artırılması için yapılması gerekenler, doğru üretim ve pazarlama teknikleri, ilçenin bitki ve hayvan varlığı, sürdürülebilir kalkınma modelleri, topraksız tarım, tıbbı ve aromatik bitkiler, dijital tarım ve tarım teknolojileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştayda, Dr. Ahmet Torun “Topraksız Tarımda Üretim Ve Pazarlama”, Prof. Dr. Halil Güneş “Kırsal Hayvancılık ve Kanatlı Yetiştiriciliği”, Dr. Halim Aydın “ Açık Alanda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği”, Ziraat Mühendisi Arif Sırcı“Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği ve Bitki Besleme”, Selahattin Yılmaz “Beykoz’daki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihi ve Bugünü”, Rana Babaç Çelebi“Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ve Etkileri”,Ferhan Geylan “Sözleşmeli Üreticilik” ve Semi Hakim “Proje Bazlı Ürünlerin Satış ve Pazarlaması” başlıklı tebliğlerini sundu.

Başkan Murat Aydın: “Beykoz’un tarım zenginliğine sahip çıkmalıyız. ”

İlçede bir ilk olarak düzenlenen çalıştayı değerlendiren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Beykoz’un faunası, florası, iklimi büyük bir zenginlik arz ediyor. Biz bu konuda bir farkındalık oluşturmak ve var olan potansiyeli harekete geçirmek için bu çalıştayı düzenledik. Bu bir başlangıç ve genel bir bakış. Sonrasında her bir konuya ayrıca odaklanacağız, ihtisas çalışmaları yapacağız. İlçemiz, tarım yapacak aileleri yüz yıllar boyu geleceğe taşıyacak potansiyele sahip, bunun için ortak akılla hareket edeceğiz. Beykoz’un tarım zenginliğine sahip çıkmalıyız. Böylelikle ülkemizin ve ilçemizin geleceğine yatırım yapacağız. Bu vesileyle çalıştayda başta kıymetli akademisyenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Halil Güneş: “Beykoz’dan Çok Marka Üretmeliyiz”

Çalıştaya İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden katılan Prof. Dr. Halil Güneş ilçenin tarım ve hayvan varlığını ele alarak: “Beykoz lojistik olarak çok elverişli bir konumda. Hem köyleri hem modern mahalleleri hem de sanayi bölgelerine yakınlığı ile kendisine has bir dokusu var. Beykoz’dan çok marka üretmeliyiz. Beykoz’un potansiyelini ortaya çıkaracak, örnek köy modelleri ortaya koymalıyız. Bu şekilde tüketiciyi ilçeye çekerek sürdürülebilirliği sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Girişimci Semi Hakim: “Beykoz Ürünleri’ni Tarım Teknolojileriyle Tanıtmalıyız”

Beykoz için başarılı digital tarım örnekleri sunan girişimci Semi Hakim ise: “Türkiye’de tarım teknolojileri konusunda ciddi bir potansiyel var. Tarımsal dijital dönüşüm çok kritik değer taşıyor. Çünkü teknolojisiz, tarımı devam ettirmek çok zor. Beykoz’u Türkiye için model teşkil edecek bir yer haline getirebiliriz. Beykoz’un yerel ürünlerinin markalanması ve farkındalık yaratılması sağlanabilir. Özellikle bunun dijital olarak yapılması ve perakende satışta raflarda “Beykoz Ürünü” olarak temsil edilmesi önemli bir değer yaratacaktır.” şeklinde önerilerini paylaştı.

Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor
Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor
Ebru Gündeş'e mahkemeden zorla getirme kararı
Ebru Gündeş'e mahkemeden zorla getirme kararı
Sınav kaygısı nasıl yenilir? Sınav kaygısını yenmek için fiziksel sağlık şart
Sınav kaygısı nasıl yenilir? Sınav kaygısını yenmek için fiziksel sağlık şart
1. Ulusal Sağlık ve Medya Sempozyumu’nda kadına yönelik sorunlar masaya yatırılıyor
1. Ulusal Sağlık ve Medya Sempozyumu’nda kadına yönelik sorunlar masaya yatırılıyor
Geleceğin bilim insanları projeleriyle yola çıktılar!
Geleceğin bilim insanları projeleriyle yola çıktılar!
Değnekçi dehşeti: Vatandaşın boğazını kesmeye kalktı
Değnekçi dehşeti: Vatandaşın boğazını kesmeye kalktı
Anahtar Kelimeler:
BeykozTarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Hindi etine talep artıyor
Hindi etine talep artıyor
Anne Bebek Sektörünün Gelecek Vizyonu İstanbul’da Şekillenecek
Anne Bebek Sektörünün Gelecek Vizyonu İstanbul’da Şekillenecek
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor
İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!
İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!
Market poşetlerine zam yok
Market poşetlerine zam yok
TİM, ihracat bedeli konusunda kolaylaştırma bekliyor
TİM, ihracat bedeli konusunda kolaylaştırma bekliyor
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
2020’de 6 gün izin al, 32 gün tatil yap
TÜGİAD | İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye'nin en önemli sorunu
TÜGİAD | İşsizlik yüzde 14 ile Türkiye'nin en önemli sorunu
EİB Dünya’nın En Büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Girişimine Üye oldu
EİB Dünya’nın En Büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Girişimine Üye oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim