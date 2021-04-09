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Beylikdüzü'nde 260 dairelik sitede yıkım başladı

İBB iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü Gürpınar’daki Siteler Bölgesi’nde, kentsel dönüşüm başlattı.

09 Nisan 2021 Cuma 10:44
Beylikdüzü'nde 260 dairelik sitede yıkım başladı

Beylikdüzü'nde 260 dairelik sitede yıkım başladı
 

Beylikdüzü Belediyesi ile ortak yapılan çalışmada, yedi bloktan oluşan 260 bağımsız dairelik site yenilenecek. Hak sahiplerinin yüzde 66'sı ile uzlaşılmaya varılan projede yıkımlar başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bugün saat 15.00'te yıkım sahasında olarak süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunacaklar. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü’nde yaklaşık iki bin kişinin oturduğu Gürpınar Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm başlattı. KİPTAŞ ile Beylikdüzü Belediyesi arasında 11 Kasım’da imzalanan protokolle bölgede afet odaklı dönüşüm için ilk adımlar atıldı. Yapılan  protokol gereği, ilk olarak bölgede uzlaşma ofisi açılarak Beylikdüzü Belediyesi ile hak sahipleri arasında görüşmeler yapılmaya başlandı. 

YÜZDE 66 İLE UZLAŞI SAĞLANDI, YIKIMLAR BAŞLADI

8 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yüzde 66,15’i ile uzlaşı sağlanan hak sahipleri ile ön sözleşme imzalandı. Bölgede hak sahipleri tarafından öncelikle riskli yapı ilan edilen binalarda ise yıkım başlatıldı. 9 Nisan Cuma günü Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, yıkım sırasında sahada olacak, süreçle ilgili bilgilendirmede bulunacaklar.

PROGRAM BİLGİSİ: 

TARİH: 9 NİSAN CUMA 

SAAT: 15.00

ADRES: BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR MAHALLESİ SİTELER BÖLGESİ ENERJİ ARIKENT SİTESİ

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