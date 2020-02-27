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Beymen Club Ankara Arcadium açıldı

30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:43
Beymen Club Ankara Arcadium açıldı


Beymen Club Ankara Arcadium açıldı


Doğadan, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan, casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, yeni mağazasını 27 Şubat 2020, Perşembe günü Ankara Arcadium AVM’de açtı.

Hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek BEYMEN Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan BEYMEN Club Ankara Arcadium, modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çekiyor.

Modaseverlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan BEYMEN Club Ankara Arcadium, hergün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

BEYMEN Club Ankara Arcadium iletişim:

Adres: Koru Mah. 2432 Cad. Arcadium Alışveriş Merkezi No:192 Zemin Kat Mağaz No:Z09 Çayyolu Çankaya/Ankara

Telefon: 0312 969 31 90

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