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Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu

Bıçakcılar CEO’su Souheil ElHakim, yeni dönem 2025 hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısındaki değişiklikleri duyurdu. 

18 Ağustos 2020 Salı 11:21
Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu

Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu…
 

Hayat kurtarmak” misyonunun ışığı altında faaliyetlerini sürdüren Bıçakcılar, 2025 yeni dönem hedefleri ve stratejileri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla yeni değişiklikler yaptı. 

Tüm dünya için zorlu bir süreç olan 2020 yılında, Bıçakcılar, stratejilerini yeniden gözden geçirip, 2025 hedeflerini ve stratejik planını belirledi, ArGe çalışmalarını yeni elemanlarla güçlendirdi ve şirket içinde, tamamen inovasyona odaklı yeni bir grup kurdu. 

Aynı zamanda da değişen küresel şartlar doğrultusunda, şirket genel merkezini 10 Ağustos 2020 itibarıyla, Kısıklı’ya, tamamen Bıçakcılar’a ait olan ve sosyal mesafe kurallarının rahatlıkla uygulanabileceği, yeşil alanı bol bir mekana taşıdı.

Tüm değişimlerin etkin ve hızlı olması için de yönetici kadrosunda yeni atamalar yapıldı.

Anı Vurucu / Satış ve İş Birim Direktörü

2017 yılından beri Bıçakcılar’ın Kıdemli İş Birim Müdürü görevini üstlenen Anı Vurucu, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Satış ve İş Birim Direktörü görevine atandı. 3 yıldır şirketin yurt içi pazarda EBIDTA’nın 3 kart artması için yeni satış modelleri uygulayan Vurucu, bundan sonraki süreçte yurt içi ve küresel satış hedeflerine ulaşmak amacıyla küresel satış operasyonunu yönetecek. 

Anı Vurucu, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi aldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İş Yönetimi ve Organizasyonu üzerine yüksek lisans yapmıştır. 

Onur Korkmaz / Mali İşler Direktörü 

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Mali İşler Direktörü görevini üstlenen Onur Korkmaz, 2011 yılından beri Bıçakcılar bünyesinde birçok başarıya imza atmıştır. 2011 yılında Finansal Planlama Müdürü olarak Bıçakcılar bünyesine katılan Korkmaz, Türkiye’nin zorlu ekonomik dönemlerinden geçerken finans departmanını başarıyla yöneterek sayısız tecrübe edinmiştir. 

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan Korkmaz, aynı üniversitede İşletme Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 


Bıçakcılar Hakkında:

Dünyanın herhangi bir yerinde, her dakika, Bıçakcılar markalı tek kullanımlık tıbbi malzeme ve cihazların, sağlık çalışanlarına insan hayatında mucizeler yaratmaları için yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye’de kurulmuş ve ‘ilk’lere imza atmış 60 yıllık bir şirket olan Bıçakcılar, yıllar içinde küresel olarak genişlemenin yanı sıra sağlık hizmetlerinde gerekli olan ürünleri temin ederek dünya çapında hayatların kurtarılmasına yardımcı olmuştur.

Tek kullanımlık tıbbi malzemelerden ameliyathane cihazlarına kadar her üründe benzersiz olduğunu iki alanda kanıtlıyor.  
• Sıfır tolerans- kalite kontrol 
• Tıbbi cihazlara olağanüstü dayanıklılık katan kendi uzmanları ile satış sonrası hizmet

900’ü aşkın Bıçakcılar çalışanı ve iş ortakları ile birlikte müşterilerine yenilikçi, güvenilir ve çevre dostu tıbbi cihazlar üretimi ve tedariki hizmeti veren Bıçakcılar, yaptığı her şey ile hayat kurtarılmasına yardımcı olurken, toplum ve çevreye fayda sağlamaya da devam ediyor.

Son Güncelleme: 18.08.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
Bıçakçılar
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