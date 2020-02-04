Bien Bilecik'te Bilgi Evi açtı

Ercan Şirketler Topluluğu ve Bien Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan tarafından yaptırılan ‘’Bien Seramik Bilgi Evi’’ Bilecik Belediyesi’ne teslim edildi. Bien Seramik Bilgi Evi’nin açılışında düzenlenen ‘’Çocuk Şenliği’’ ile proje kapsamında yer alan Çocuk Sosyal Tesisi 3 Şubat’ta hizmete açıldı.

Ercan Şirketler Topluluğu ve Bien Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan, üretim tesislerinin bulunduğu Bilecik’te Bilgi Evi yaptırdı. 3 Şubat Pazartesi günü düzenlenen ‘’Çocuk Şenliği’’ ile projede yer alan ‘Çocuk Sosyal Tesisi’ hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bien Kurucusu Nurullah Ercan’a teşekkür ederek başladı.

Çocukların önemini vurgulayan Şahin, ‘’Benim için hizmet çocuklara yapılan hizmettir. Bilecik halkına her alanda hizmet sunuyoruz fakat hep belirttiğim gibi öncelik çocuklarımız için yapılan hizmettir. Bu proje gibi önümüzdeki dört yıl boyunca çocuklarımız için daha birçok proje yapmayı planlıyoruz. Çünkü çocuklarımızın akılcı bir eğitim almasını önemsiyoruz. Düşünen, geliştiren, sorgulayan çocuklar yetiştirirsek ülkemiz çağdaş, modern bir ülke olacaktır. Biz Bilecik’te buna öncülük etmek istiyoruz. Bu konuda Bilecik halkının da bizleri destekleyeceğinden eminiz. Bu tür birimleri tüm mahallelerimize getireceğiz’’ dedi. Başkan, konuşmasının ardından tesisin tüm alt yapısını gerçekleştiren ve bu binayı Bilecik’e kazandıran Sayın Nurullah Ercan’a teşekkür plaketi verdi.

Başkan Şahin’in ardından duygularını dile getiren Bien’in kurucusu Nurullah Ercan, ‘’1998’den beri Ercan Topluluğu olarak bölgedeyiz. 23’üncü yılın içindeyiz. Bu süreçte gece gündüz çalışarak şirketlerimizi büyütmeyi hedefledik ve Bilecik halkına iş yeri desteği sağlamak için uğraştık. Biz de artık Bilecik’li sayılırız.

Bugün bölgede üç fabrika olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölge halkına da sosyal desteğimiz olsun diye bu tesisi kurduk. Bilecek halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi.

Açılan Çocuk Sosyal Tesisi 3-6 yaş arasında 50 çocuğa hizmet verecek. İçinde oyun alanlarının bulunduğu 3 ayrı sınıftan oluşan çocuk sosyal tesisine ek olarak binada birçok etüt merkezi, engelli vatandaşlara özel bölüm ve yetişkinler için de bir sosyal tesis yer alıyor.

Açılışa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ercan Şirketler Topluluğu ve Bien Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ercan ve Bien çalışanları katıldı.



BİEN HAKKINDA

Ercan Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Bien, Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncularındandır. Tasarımdaki öncü kimliğiyle de dikkatleri çeken Bien, sergilediği çevreci yaklaşımı ve doğaya saygılı tavrıyla öne çıkan bir markadır.

BİEN SERAMİK

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşudur.

Üretimini Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yapan Bien Seramik, yurt içinde 130’u aşkın yetkili satıcısı, 3.500’ü aşkın satış noktasıyla pazardaki yerini almaktadır. Üretiminin yüzde 35’ini yurt dışındaki 70’e yakın ülkeye ihraç eden Bien Seramik, bir dünya markasıdır.

Dünyaca ödüllü tasarımları ve 100’ü aşkın ürün koleksiyonuyla yılda 40 milyon m2’nin üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. 6 kıtada 70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, tüm üretimini TS EN 14411 ve TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ belgelendirmesi ile, Türk standartlarına uygun olarak üretmektedir.

Bien Seramik, aynı zamanda Entegre Yönetim Sistemini kurarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 ve ISO 27001:2013 sertifikalarını almıştır. Ayrıca Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği kapsamında ’Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’’ (Authorised Economic Operator) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. En yeni teknolojilerle üretim yapan Bien Seramik, Türkiye’de Dijital Teknoloji ile üretilen duvar karolarının ve 20 mm’lik Teknik Porselen karoların da ilk üreticisi olmuştur.

BİEN BANYO

Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Ercan Şirketler Topluluğu’nun kuruluşudur.

Her kategoriye ayrı ayrı odaklanma kararı alan Bien, 2011 yılında seramik sağlık gereçleri (SSG) alanında da yatırımlar gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Bien Banyo Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi kurmuştur. Ürün yelpazesinde uzmanlaşmayı ve kapasite artışını öne çıkaran Bien Banyo Ürünleri, Ocak 2018 itibariyle de satış ve pazarlama faaliyetlerine başlamıştır. Üretiminde son teknolojik yenilikleri kullanan Bien Banyo, geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyette bulunmaktadır. Bien Banyo’nun ürün yelpazesinde ıslak mekanlara yönelik ürünler, seramik sağlık gereçleri, armatürler, gömme rezervuar ve banyo aksesuarları yer almaktadır.