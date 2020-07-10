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Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”

Ümit Zileli ile Ses Ver Türkiye programının konuğu olan iş insanı Kazım Bilgen, kamu ihalelerinden yıllarrın nemalanan 5 müteahhidin milyonlarca emekliden daha çok karıyıldığını söyledi

10 Temmuz 2020 Cuma 08:27
Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”

Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”

Emeklilerin yaşamları boyunca, prim ödeyerek, ekonomiyi ayakta tutup, yetim muameleleri görmelerinin hazmedilebilir olmadığını söyleyen iş insanı Kazım Bilgen “EYT’lilerin konusunu çözmüyorsunuz ama o 5 tane müteahhid çok önemli” dedi.

Müteahhidin devlete zararı 116 milyar 416 milyon TL

Katıldığı ‘Ümit Zileli ile Ses Ver Türkiye’ programında konuşan iş insanı Kazım Bilgen 5 müteahhide verilen işlerde zararın 116 milyar 416 milyon lira olduğunu belirtti.

10 milyar TL ile EYT’lilerin sorunu aşılıyor

EYT’lilerin toplam 10 milyar TL ile sorunu çözülecekti. 5 müteahhide sen kalkıp 116 milyar 416 milyon TL zarar hanemize yazıp, o EYT’lilere 10 milyar TL vermezsen, biz TÜİK’in rakamlarına nasıl inanacağız?

TÜİK emekliden büyük değil

Emeklilerimiz yaşamları boyunca, prim ödeyerek, ekonomiyi ayakta tutup, daha sonra da yetim muameleleri görmeleri hazmedilebilir değil, kabul edilebilir değil. TÜİK emekliden daha büyük değil. Onurlu, haysiyetli, şerefiyle ve duruşuyla hırsızlık yapmadan, yaşayan bu insanlara devlet sahip çıkmalı.

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Son Güncelleme: 10.07.2020 09:39
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