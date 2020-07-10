Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”

Emeklilerin yaşamları boyunca, prim ödeyerek, ekonomiyi ayakta tutup, yetim muameleleri görmelerinin hazmedilebilir olmadığını söyleyen iş insanı Kazım Bilgen “EYT’lilerin konusunu çözmüyorsunuz ama o 5 tane müteahhid çok önemli” dedi.

Müteahhidin devlete zararı 116 milyar 416 milyon TL

10 milyar TL ile EYT’lilerin sorunu aşılıyor

Katıldığı ‘Ümit Zileli ile Ses Ver Türkiye’ programında konuşan iş insanı Kazım Bilgen 5 müteahhide verilen işlerde zararın 116 milyar 416 milyon lira olduğunu belirtti.

EYT’lilerin toplam 10 milyar TL ile sorunu çözülecekti. 5 müteahhide sen kalkıp 116 milyar 416 milyon TL zarar hanemize yazıp, o EYT’lilere 10 milyar TL vermezsen, biz TÜİK’in rakamlarına nasıl inanacağız?

TÜİK emekliden büyük değil

Emeklilerimiz yaşamları boyunca, prim ödeyerek, ekonomiyi ayakta tutup, daha sonra da yetim muameleleri görmeleri hazmedilebilir değil, kabul edilebilir değil. TÜİK emekliden daha büyük değil. Onurlu, haysiyetli, şerefiyle ve duruşuyla hırsızlık yapmadan, yaşayan bu insanlara devlet sahip çıkmalı.