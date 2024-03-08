Biotrend’e Döngüsel Ekonomi Ödülü | Topraksız domates ürettiler

Biotrend’e Döngüsel Ekonomi Ödülü

“Sivas'ta Topraksız Cam Serada Yetişen Domateslerin İhracatı Sürdürülebilir Tarımın Öncü Örneği: SİVERA marka domatesler” projesi ile Biotrend, 7 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Enerji ve İklim Forumu Yeşil Yüzyıl - Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak etkinliğinde, Döngüsel Ekonomi Kategorisi ödülünü kazandı.

Biotrend'in Sivas'ta hayata geçirdiği topraksız cam sera projesi, tarımda sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği ön plana çıkaran bir örnek teşkil ediyor. 54.000 metrekarelik alana kurulu modern cam serada, Hindistan cevizi kabuğu gibi organik materyallerden oluşan özel bir ortamda domates yetiştiriliyor.

Toprak kullanmadan, daha az su ve gübre ile yüksek verim elde edilmesine imkan veren projede, serada kullanılan enerji, Biotrend'in atıklardan enerji üreten tesislerinden elde edilen biogaz ve elektrik ile sağlanıyor. Bu sayede geleneksel tarıma göre daha az su kullanımıyla yüksek verim elde edilirken, modern sera ve kontrollü ortam sayesinde geleneksel tarıma kıyasla daha fazla domates üretimi sağlanıyor. Sivas'ta yetişen domatesler, SİVERA markasıyla hem yerli pazara hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önde gelen entegre atık yönetimi ve yenilenebilir enerji şirketlerinden Biotrend, döngüsel ekonomiye katkıda bulunma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Atıklardan geri kazanım ve enerji üretimi ile sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan Biotrend, bu kapsamda hayata geçirdiği topraksız cam sera projesiyle tarımda da sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor. Proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve su verimliliği ile tarımsal üretimde sürdürülebilirlik destekleniyor. Domates üretimi ve ihracatı ile bölgedeki istihdama ve gelir seviyesine katkı sağlanırken, topraksız sera ve modern teknolojilerin kullanımı ile tarımsal üretimde yenilikçilik teşvik ediliyor.

Biotrend adına ödülü alan Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu, projeye olan inancını ve bu ödüle layık görülmenin heyecanını sözlerine yansıttı. Ödül adına eşekkürleriyle konuşmasına başlayan Eroğlu: "Bu ödül, Biotrend olarak sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomiye olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Sivas'ta hayata geçirdiğimiz topraksız cam sera projemiz ile hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime önemli katkılar sağlıyoruz. Bu projenin genişletilmesi ve benzer projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye'de tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir gıda üretimine önemli katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.