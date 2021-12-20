Bir günde Dolar yüzde 9, Euro yüzde 10 arttı





Türk Lirası'nın serbest döviz piyasasında değer kaybı devam ediyor. Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması beklentisi piyasalarda olumsuz etki yarattı.

Türkiye Aralık ayının 3. haftasına Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ile giriyor. Yeni haftaya dolar 17,03 Euro ise 19,16 seviyesinde başlamıştı. saatler 16:49'u gösterdiğinde dolar ve euro'da yükseliş yüzde 8'i aştı!



Yeni haftaya dolar 17,03 Euro ise 19,16 seviyesinde başlamıştı. saatler 16:49'u gösterdiğinde dolar ve euro'da yükseliş yüzde 8'i aştı!

Saat 16:49 itibariyle Dolar yüzde 8.10 yükselişle 17.81 TL'den alıcı buluyor. Euro ise yüzde 8,77 yükselişle 20.18 TL'yi aştı!

ERDOĞAN, "BENDEN BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMEYİN" DEMİŞTİ

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.

İlim Yayma Ödülleri adı verilen bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz indirimleri konusunda, ""Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Son 8 yıldır yaşadığımız hadisenin hep bir tarafından ekonomi vardı. Ekonomiyi çökertin kampanyalarını hatırlayın. FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomiyi kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine başlattığımız operasyonları engellemek için başlatılan ekonomik kumpasları hatırlayın. Ekonomimize kur ve faiz üzerinden yapılan kumpasları hatırlayın.

Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.

Altı sıfırı çıkardığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanında anırırım diyen köşe yazarları hala aynı şeyleri yazıyorlar. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan hükmü bizim için sıradan bir şey değildir."