Bir öğrenci ilk işini nasıl bulur?

Diplomanızı aldıktan hemen sonra uzmanlık alanınızda ciddi bir iş bulmak için, eğitim görürken çalışmaya başlamak daha iyi sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Üniversiteden mezun olduğunda, iş bulmanızın daha kolay olduğu bir tür deneyime sahip olacaksınız.

Önemli olan, aramaya başlamaktır. Hızlı sonuçlar beklemeyin, ancak arama sürecini uzun sürse bile zaman kaybı olarak kabul etmeyin. Bu aynı zamanda size işverenler, genç iş arayanlardan beklentileri hakkında genel bir fikir veren ve görüşmelerde kendinizi doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olan bir deneyim olacaktır.

Nerede iş aranmalı

Bir iş ararken, aynı anda birkaç kaynağı kullanmak daha iyidir. Bu şekilde şansınızı artırır ve çeşitli seçenekler arasından seçim yapma fırsatı elde edersiniz. Özellikle İnternet kullanımı bu noktada oldukça önemlidir. Eğer iş arama konusunda İnternet'i kullanırsanız oldukça iyi sonuçlar elde edebileceksiniz.

Sadece İnternet sitesinde değil, sosyal ağlardaki gruplarda da iş bulabilirsiniz. Özellikle günümüzde sosyal medya üzerinde ki oluşan etkileşim göz önünde bulundurulduğunda, bu mecralar oldukça önemli iş kaynakları olarak değerlendirilebilir.

Referans bulmaya gayret edin

İş ararken özellikle sizin için referans olacak birilerini bulmanız oldukça önemlidir. Şunu unutmayın ki hiçbir işveren tanımadığı ya da güvenmediği birisini işe almak istemez. Bu konuda gerekli referanslara sahip olan ya da tanıdık birisinin yönlendirdiği birisini işe almak daha mantıklı olacaktır.

Arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza bir iş aradığınızı söyleyin, sosyal ağlarda sayfanıza bununla ilgili bir gönderi paylaşın. Belki bir yerlerde sizin yeteneklerinizden faydalanmak isteyen birileri olacaktır. Ayrıca eğitim hayatınız devam ederken üniversite öğretmenlerine böyle bir soruyla yaklaşmaktan korkmayın. Genellikle öğretimi pratik çalışma ile birleştirirler veya en azından profesyonel ortamda sizi ilgilendiren bağlantıları vardır.

Genellikle bazı öğretmenler gelecek vaat eden öğrencilere yakından ilgi duyar ve onları henüz öğrenciyken belirli şirketlerde işe başlamaları için teşvik edebilir. En azından, güçlü bir öğrenciyseniz ve kendiniz bir iş arıyorsanız, profesyonel alanda tanınmış bir eğitmenin tavsiyesine güvenebilirsiniz.

Üniversite bağlantılarını da kullanmaktan çekinmemelisiniz. Bunun için dekanın ofisine başvurarak, üniversitenizin endüstri işverenleri ile uygulama ve staj konusunda anlaşması olup olmadığını sorun. Varsa, bu fırsatı deneme şansını kaçırmayın. Belki de ücretsiz pratik yaptıktan sonra orada memnuniyetle işe alınacaksınız.

Özellikle bir şirket için doğru çalışan olduğunuzu düşünüyorsanız, o şirkete giderek başvuru yapmaktan çekinmemelisiniz. Örneğin, grafik tasarım alanında okuyorsanız, dahil olmak istediğiniz şirketleri belirleyerek onlarla iletişime geçmelisiniz. Bu işlem sırasında aynı zamanda şirket ile ilgili araştırmalar da yapmalısınız.

İlgilendiğiniz işverenlerin, yöneticilerinin ve kilit çalışanlarının adlarını biliyorsanız, bağlantılarını bulmaya çalışın. Bazen şirket web sitelerinde e-posta adresleri de vardır ve sosyal medyada birini bulabilirsiniz ve onlarla doğrudan iletişim kurun. Çok fazla müdahaleci olmayın ve mesaj, şirketin web sitesi aracılığıyla iletişim kurma durumunda olduğu gibi düşünceli bir şekilde oluşturulmalıdır.

Bir işverenle nasıl ilgilenilir

Potansiyel bir işverenle iletişime geçerken, mümkün olduğunca sorumlu davranın. Henüz herhangi bir iş deneyiminiz olmasa da, yine de bir CV hazırlayabilirsiniz. Nerede çalıştığınızı, hangi konularda gözle görülür bir başarı elde ettiğinizi, pratik anlamda neler yapabileceğinizi belirtin. Örneğin, grafik tasarımı öğrencisiyseniz ve öğrencilik döneminde yaptığınız bazı çalışmalar varsa bunları CV'ye eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Bununla birlikte eğitim sırasında almış olduğunuz farklı belge ve sertifikaları da CV'ye eklemelisiniz. Tüm bunlarla birlikte profesyonel destek için Cvmaker sitesine gözatın. Özellikle bu konuda alacağınız profesyonel destek sayesinde çok başarılı bir şekilde hazırlık yapmış olacaksınız.

İş yerinde kesinlikle işe yarayacak güçlü yönlerinizi belirtmelisiniz. Bir yabancı dilde akıcı iseniz ve uzmanlık alanınızda bir öğrenci yarışmasını kazandıysanız, bu kesinlikle bahsetmeye değer bir özellik olacaktır. Çalışmalarınız sırasında gerçek işin görevlerine yakın olan pratik görevleri tamamladıysanız, bunları CV'de belirtin. Staj yaptıysanız, bu deneyim sırasında tam olarak ne yaptığınızı eklemeyi unutmayın ve mentorunuzdan bir öneri eklemeyi ihmal etmeyin.

Ayrıca üniversite döneminde gönüllü olarak katıldığınız deneyimleri dahi CV'ye ekleyebilirsiniz. Her ne kadar basit dahi olsa yapmış olduğunu ne ufak etkinliğin dahi sizler için birer deneyim olacağından emin olabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda boş bir CV vermek yerine oldukça etkileyici bir hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır.

İş değiştirmek öğrenciler için korkutucu değildir

Bir kişi işini ne kadar sık ​​değiştirirse, işverenler ondan daha fazla şüphelenir. Bu iyi bilinen bir durumdur, ancak öğrencilere karşı tutum daha yumuşaktır. Onlar için sık iş değişikliği bir sorun değildir.

Bu nedenle, ilk işinizde hızlı bir şekilde hayal kırıklığına uğrarsanız, profesyonel gelişim için umutsuz görünüyorsa veya bunu çalışmalarınızla birleştirmek çok zorlaşırsa, hızlı bir işten çıkarmanın CV'nizi mahvedeceğinden korkmayın.

Bununla birlikte özellikle yeni mezunları şirketlerinde çalıştırmak isteyerek kullanan işverenlerin de varlığı bir hayli fazladır. Özellikle staj yaptırmak isteyen ya da yeni mezun olduğu için onu deneyeceğini ifade ederek işe alan kişilerin sayısı oldukça çoktur. Bu durumla sık sık karşılaşabileceğiniz için özellikle hazırlıklı olmalısınız. Yoksa tüm şevkiniz daha yolun başındayken kırılmış olacaktır.

Bu kısa vadeli iş imkanlarını dahi kendiniz için birer eğitim fırsatı görerek yeni deneyimler elde etme imkanı olarak değerlendirebilirsiniz. Öyle ki bu kısa iş imkanları sayesinde aynı zamanda CV’nize ekleyecek farklı seçenekleri yazabilme olanağı elde etmiş olacaksınız. Ayrıca farklı şirketlerde çalışmanız sayesinde hem şirket kültürünü öğrenmiş olacak hem de farklı pozisyonlarda çok sayıda insanla tanışmış olacaksınız. Bu durum özellikle ilerleyen dönemlerde yeni iş başvurularınızda oldukça değerli bir kıstas olacaktır.