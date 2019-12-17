'Bir Usta Bin Usta' projesinin 50. Mesleki Kursu da Tamamlandı

Anadolu Sigorta'nın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik danışmanlığında hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" Sosyal Sorumluluk Projesi'nin son kursu olan, Samsun'un Bafra ilçesindeki Zembil Örücülüğü kursu tamamlandı.

Zembil örme eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, 16 Aralık 2019'da gerçekleşen kapanış töreninde kurs bitirme belgelerini alarak mezun oldu. Kursiyerlerin el emeği ürünleri, bir hafta boyunca Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki salonda sergilenecek. Eğitmenliğini Nuran Güngör'ün yaptığı, 16 Ekim 2019 tahinde başlayan Zembil Örücülüğü kursunda 25 kursiyer, iki ay boyunca 128 saat eğitim görerek birer usta adayı haline geldi. Kursu başarıyla tamamlayan usta adayları bitirme belgelerini Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Yönetmeni İlker Köklük'ün katıldığı törende aldı.

2010 yılında hayata geçirilen ve 2019 yılsonu itibariyle 10. yılını tamamlayan "Bir Usta Bin Usta" sosyal sorumluluk projesi, her yıl 5 farklı ilde 5 farklı mesleki kurs açma hedefine ulaştı. Böylece proje, son kursu olan Bafra'da açılan Zembil Örücülüğü ile kaybolma tehlikesinde olan 50 farklı mesleğe 1000 usta adayı yetiştirerek sonlandı. Kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken, diğer yandan kurslara katılan genç usta adaylarına yeni iş olanakları yaratılmış oldu.

Samsun – Zembil Örücülüğü

Özellikle 20 yıl öncesine kadar Göltepe Köyü'nde yaygın olan ve ancak bugün unutulmaya yüz tutmuş mahalli bir el sanatıdır. Zembil örücülüğünde kullanılan malzemeler; saz bitkisi, kurutulmuş mısır koçanı yaprakları, 50 cm uzunluğunda ortadan ikiye katlanmış ve iğne vazifesi gören çelik tel, saz bitkisinden yapılmış kındıra, hazır kumaş boyası veya tabii boyalardır. Tabii boya, genellikle soğan veya yeşil ceviz kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilir.

Zembilin Örülüşü: Mısır koçanı yaprakları ıslatılıp, yumuşatılır. Bir mısır koçanı yaprağı, boyunca 3 eşit parçaya bölünüp, kındıra üzerine muntazam sıkıştırılarak sağdan sola sarılır, 8- 10 cm. sarıldıktan sonra sarılan kısım içe bükülür. İlk örülen kısım ortadan sarılarak çevrilir. İstenilen şekilde örülür. Koçan bittiği yerde iğne ile dolanır. Boyanmış mısır koçan yapraklarından aralara desenler koyulur.