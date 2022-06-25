Bir zamanların tahıl ambarıydı | Konya'da ucuz ekmek kuyruğu

Sadece Türkiye'nin değil, tüm bölge ülkelerinin tahıl ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeli ile yıllarca gururla bahsedilen Konya Ovası, bırakın İç Anadolu'yu Konya'yı besleyecek gücünü kaybetti. Tahıl ambarı Konya'da ekmek zamları yüzünden, vatandaşlar belediyenin Halk Ekmek Büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul, Kayseri, Trabzon, Rize, Ankara gibi büyük şehirlerin ardından Konya'da yapılan yüzde 40'lık zam, AKP’nin kalesi Konya’da halkın sert tepkilerine neden oluyor. CHP İl Başkanı Bektaş, "İktidar Konyalı hemşerilerimizi ekmeğe muhtaç hale getirmiştir" derken, İYİ Parti İl Başkanı Tozoğlu, "Vatandaşın artık bu ağır ekonomik yükü çekebilecek durumu kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de her geçen gün etkisini daha da hissettiren ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve zamlar karşısında yurttaşlar, evlerine ucuz ekmek götürebilmek için ucuz ekmek kuyruklarına girmeye devam ediyor.

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da artan maliyetlerden dolayı 23 Haziran’da ekmeğe yüzde 40 zam yapılmıştı.Yapılan zammın ardından 2,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zamlı satışların başlamasının ardından Konyalı yurttaşlar ucuz ekmek aramaya başladı. Konya’nın Karatay ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek satış noktalarında ekmeğin 3 TL’den satılmasının ardından Halk Ekmek noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Konyalı yurttaşlar ucuz ekmek için saatlerce sıra bekledi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ile İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet.com.tr ile paylaştı.

"EKMEĞE MUHTAÇ HALE GETİRDİLER"

Bektaş, “Ülkemizin tahıl ambarı konumunda ve tarımsal üretimin, tarıma bağlı sanayinin başkenti olan Konya, maalesef yanlış tarım ve ekonomi politikaları nedeniyle potansiyelini kullanmak bir yana mevcut üretimini dahi koruyamaz hale gelmiştir. Tek başına sadece ülkemizi değil bölge ülkelerini doyurabilecek bereketli Konya ovasının kendi ülke vatandaşlarını dahi doyuramadığını görmek çok acı vericidir” diye konuştu.

"BU GÖRÜNTÜLER KONYALILARI ÜZMÜŞTÜR"

Konya Ovası Projesi ve su sorununu ülke gündemine taşıdıklarını belirten Bektaş, “Çiftçilerin sulama kuyularının ruhsat ve pahalı elektrik maliyetlerinden, gübre ve mazota kadar hiç bir konuda hükümetin olumlu bir yaklaşımı yoktur. Tarımı desteklemek bir yana adeta çiftçiyi üretime küstüren iktidar Konyalı hemşerilerimizi bile ekmeğe muhtaç hale getirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun kuyruk görüntülerine ilişkin ise Bektaş şu ifadelere yer verdi:

“Bu görüntüler tarımın anavatanı bereketli topraklar üzerinde yaşayan Konyalıları ve Konyalı siyasetçileri ziyadesiyle üzmüştür. Et, süt ve yumurta gibi temel gıdaları lüks ve ulaşılmaz hale getiren iktidar, ekmekle ailesini doyuran milyonları da mağdur edecek sonuçları doğuran ekonomi politikalarından vazgeçmeyerek kendi çiftçisi yerine başka ülkelerden yaptığı ithalatla başka ülkelerin çiftçisini desteklemektedir.”

Bektaş açıklamasının devamında, “CHP olarak üretenin yanında ve kendi öz kaynaklarımızla insanımızı refah içinde yaşatacağız. Hem üreten hem de tüketenin mutlu olacağı milli tarım politikalarını yürürlüğe koyacağız” ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞIN EKONOMİK YÜKÜ ÇEKEBİLECEK DURUMU KALMAMIŞTIR"

Tozoğlu, “Ülkemizde olağanüstü derecede etkisini hissettiren ekonomik kriz ve artan girdi maliyetleri sebebiyle şehrimizde ekmeğin fiyatı ciddi bir artışla maalesef 3,5 TL'ye yükseldi. Özellikle dar gelirli ailelerin temel besin kaynağı ekmektir. Ekmeğe gelen fahiş artış ile birlikte günde 7-8 ekmek tüketmek zorunda olan ailelerin bütçesine ciddi bir yük gelmiştir” dedi.



Tozoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Asgari ücretin 4250 TL olduğu ülkemizde artık insanlarımız gelirlerinin neredeyse 4'te 1'ni sadece ekmek parası olarak vermek zorunda kalacaklardır. İşte bu noktada sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe erişebilmesini temin etmesi gereken iktidar belediyeleri şu anda festivallerle ve gösteriş faaliyetleri ile meşgul durumdadır. Vatandaşın artık bu ağır ekonomik yükü çekebilecek durumu kalmamıştır.”

Konyalı yurttaşlar daha önce de ucuz şeker, ucuz ayçiçek yağı ve ucuz pirinç kuyruğuna girmişti.

KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi

