Birbirinden Şık Havuz Fayansı Modelleri

Yüzme havuz fayanslarının belirli bir kullanım süreleri vardır. Bu süre dolmaya başladığında havuz fayansları zaman içerisinde çatlamaya başlayacaktır. Özellikle su içerisinde kalan kısımlar daha hızlı yıpranmaktadır. Dolayısıyla kullanım süreleri dolan havuz fayanslarının belirli aralıklar ile değiştirilmesi gerekmektedir. Havuz fayansları havuzlara oldukça şık bir görüntü verirken, eskiyen fayanslar estetik olmayan bir görüntüye sebep olacaktır. Fayans değişimi sırasında rutin havuz bakımlarının da yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında çok daha yeni bir havuz görüntüsü sağlamaktadır.

Ancak havuz fayansı değiştirmek oldukça zahmetli ve tecrübe gerektiren bir iştir. Havuz fayanslarının değişimi için kullanılacak malzeme özellikleri, havuzun ölçüleri ve yapılacak değişimin aşamalarını bilmek gerekmektedir. Önemli olan bir diğer kısım ise malzeme teminidir. Malzemeyi temin ederken özelliklerinin sizin için uygun olmasına dikkat edin.

Her usta bu işi kolaylıkla yapamayacaktır. Eğer havuzunuza komple bir bakım yaparak baştan aşağı değiştirmeyecekseniz ve sadece duvarlarda oluşan zarar görmüş, yıpranmış ya da çatlamış fayanslar değişecek ise o zaman tamiratı yapılacak fayansların seviyesine suyu boşaltmanız yeterli olacaktır.

Havuz Fayansları Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Suyu tamamen havuzdan boşalttıktan sonra bir süre havuz boş bırakılmalıdır. Yaklaşık 2 gün kadar boş duran havuz yeteri kadar kuruduğuna emin olduktan sonra işleme başlanmalıdır. Havuz tamamıyla kuruduktan sonra dikkatli bir biçimde havuzda ki fayanslar sökülür. Bu sırada havuzun rutin kontrolleri gerçekleştirilebilir. Bu işlem sırasında havuzda ki çatlak, kırık ya da yıpranmalar tespit edilip, tamiratını gerçekleştirir. Zeminde kırık ya da çatlak var ise zemine düzgün bir biçimde uygun garç malzemesi ile beraber çatlaklar doldurulur.

Zemindeki kırıklar ve çatlaklar onarıldıktan sonra yeni havuz fayansları harç ile birlikte özenle döşemeye başlanır. Fayanslar döşendikten sonra yaklaşık olarak iki gün boyunca havuza dokunulmaz. Bu süre boyunca havuzun kuruması beklenir ve kesinlikle havuz su ile doldurulmaz. Havuzu su ile doldurduğunuz takdirde bozulmalar meydana gelecektir ve yeni fayanslar ilk günden bozulacaktır. Ayrıca bu iki günden sonra artık havuz kuruduktan sonra su geçirmez harç ile boşluklar doldurulur. Bu işlemde bittikten sonra yine bir gün boyunca havuz kurumaya bırakılır. Yaklaşık olarak bir gün boyunca kurumaya bırakılan havuz artık su doldurulmaya müsait olacaktır ve su doldurularak işlem tamamlanır.

Havuz Fayansı Değiştirme İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Havuz fayansı seçerken dikkat etmeniz gereken nokta fiyatı olmamalıdır. Eğer kalitesiz bir ürün alırsanız maddi olarak size daha çok zarar verecektir. Bu sebeple havuz fayansları seçerken kaliteye bakmalısınız

Düşük kalitede bir havuz fayansının ömrü kısa olacaktır. Bu da kısa bir süre içerisinde fayansların tekrardan değişime ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Havuzların temizlenme işleminde de fayansların rolü oldukça önemlidir. Çünkü gözenekli bir fayans havuz temizlenme sürecini uzatmaktadır. Ancak gözeneksiz düzgün bir fayans ile beraber daha derinlemesine ve düzgün bir temizlik işlemi sağlanabilmektedir. Fayans değiştirme işleminde kullanılan malzemelerde oldukça önemlidir ve yüksek tutucu yapışkanlar kullanılmalıdır. Çünkü kalitesiz bir malzeme kullanıldığında fayanslar tahrip olup düşeceklerdir. En kaliteli ürünlere uygun fiyatlar karşılığında www.evim.com da bulabilirsiniz.

Havuz Fayansı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Havuzu en etkileyici gösteren temel özelliklerinden biride havuzda kullanılan fayanslardır. Eğer oldukça kaliteli ve şık bir havuz fayansı kullanılmış ise havuzunda içi o derecede canlı ve berrak gözükecektir. Daha hijyenik ve sağlıklı fayanslar da vardır. Bu havuzlar anti bakteriyel özellikler taşımaktadır. Fayans seçimi yapılırken önemli noktalardan biri de fayansın yüzeye dayanaklığı ve basınca karşı gösterdiği dirençtir. Bu özelliklerin iyi olması fayansın ömrünü de uzatacaktır.