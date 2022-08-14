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Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün

Vatandaşın alım gücü hızla düşerken, yoksul yurttaşların hafta sonu akın ettiği bit pazarlarındaki fiyatları görenler adeta isyan etti

14 Ağustos 2022 Pazar 14:41
Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün


Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün

Yoksul yurttaşların gözde alışveriş merkezi haline gelen bit pazarı fiyatları da ikiye katlandı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İkinci el pazarında bir satıcı, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesi’nde kurulan bit pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

“OY VERENLER İKİNCİ EL AYAKKABI ALIYOR AMA OY..."

Sabahın erken saatlerinde pazara giderek yoğunluğu kameraya çeken Arık, “Burası Eskişehir Bağları. AKP’nin en çok oy aldığı, Suriyeli mültecilerin en çok yaşadığı yer. Bugün pazar ve saat sabahın 7’si. Burada vatandaşlarımız ikinci el ayakkabı, ikinci el giysi ve ikinci el mutfak eşyası alıyor. Vatandaş mutfaktaki bardağını, tavasını bile satıyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaş mutfağındaki bardağını, tavasını bile satıyor. İşte oy verenler sabahın 7’sinde ikinci el ayakkabı alıyor ama oy alanlar sıcak yataklarında yatıyor” diye konuştu.

“ERDOĞAN’A GÖNDERİN GÖRSÜN BURASI KAYSERİ”

Arık’ın çekim yaptığını gören ikinci el elbise satan bir vatandaş, “Erdoğan’a gönderin bakın burası Kayseri, aşağıyı gördünüz mü, kalabalığı? Burası Kayseri, muhafazakâr şehir. Ne oluyor burada… Vatandaş bu hallere düştü” dedi.

Son Güncelleme: 15.08.2022 00:59
Anahtar Kelimeler:
Bit Pazarı
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