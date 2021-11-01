Bitcoin 60 bin dolarla zirveyi gördü

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü haftanın ilk gününde yaptığı değerlendirmelerde geçen haftanın en çok konuşulan Facebook'un isim değişikliğine de değindi:

Çarşamba günü sona erecek olantoplantısı öncesinde kripto paralar yukarı yönde hareketlendi.yayımlanmasının 13.yıldönümde Bitcoin ilk kez 60.000$ seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 3 Kasım’da FOMC toplantısından çıkacak sonuç tüm dünya piyasalarını etkileyecek. Fed’in piyasaya sağladığı para bolluğunun miktarı kasım ya da aralık ayında kısılmaya başlanacak. Faiz artırımı bu toplantıda beklenmiyor fakat toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’ın söylemleri ile piyasayalar faiz artırımı konusunda zamanlama beklentisini kuvvetlendirebilir. Bu haftanın riski FOMC olurken, diğer tarafta Bitcoin de 59.400-63.000$ aralığında işlemlerini sürdürüyor. Bitcoin’in bu aralıkta yatay seyretmesi de projesi olan altcoinlere para girişini sağlıyor ve hareketlilik yaratıyor. Bunların en önemlisi de birçok kez dile getirdiğimiz Metaverse coinleri. Son olarak Facebook’un isminin Meta olarak değiştirilmesi ile Metaverse dünyada en hızlı artan trendtopic oldu. Huobi’de de yer alan metaverse coinlerinden MANA, Axis ve SAND hızlı çıkış yaşarken, ileriye dönük olarak teknolojik takibimizde bu coinler yer alıyor. Metaverse artırılmış gerçeklik üzerine bir paylaşım alanı. Dünyada teknolojiye yön veren Facebook, Meta ismi ile birlikte artık Metaverse dünyasının adını kripto camiasının dışına taşımış oldu.

Ethereum Altair güncellemesi sonrası 4500$ seviyesini test ederken, 2.0 güncellemesine yaklaştıkça piyasadan ayrışan pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Geçen hafta ABD kaynaklı düşüş sonrası piyasada kısa bir kar realizasyonu oluşurken, hem risk iştahı hem de genel endeks görünümlerine bakıldığında küresel risk iştahı riskli varlıkları destekliyor.

