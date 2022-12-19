Bitcoin'de son durum | Yeni haftada piyasalara bakış

Yeni haftada piyasalara bakış





Yeni haftada piyasalar ABD’den gelecek büyüme verisi ve işsizlik haklarından yararlanma rakamlarını bekliyor. Piyasalardaki gelişmeleri, hafta sonu sert düşüşler gören Bitcoin ve Ethereum’daki son durumu ve beklentileri Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz değerlendirdi.

Piyasaları doğrudan etkileyen yoğun veri akışının olduğu bir haftayı geride bıraktık. Kripto para piyasalarında FED Başkanı Powell’ın söylemlerinin etkisi devam ediyor. Cuma günü ABD’de açıklanan aralık ayı öncü PMI verilerinin beklentileri ve geçtiğimiz ayın altında gelmesi ise resesyon endişelerini arttırmaya devam etti. ABD hisse senedi endeksleri ise haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dolar endeksi ise ufak geri çekilmelerle 104.39 seviyelerinde hareketlilik göstermeye başladı.

Euro Bölgesi’nde aralık ayı PMI öncü verileri, Almanya’nın öncülüğünde piyasa beklentileri ve önceki ay verisinin üzerinde gerçekleşmekle birlikte, 50 eşik seviyesinin altında kalmaya devam etti. İmalat sanayi PMI endeksi 47,1’den 47,8’e, hizmet endeksi ise 48,5’ten 49,1’e yükseldi. Veriler sonrası bölge ekonomisinde resesyonun daha ılımlı olabileceği değerlendiriliyor. Euro Bölgesi hisse senedi endeksleri ise ECB’nin (Avrupa Merkez Bankası) şahin duruşu ve Kasım ayı nihai enflasyon verisinin önceki aya göre yüksek gelmesi fiyatlamaları bozdu. Altının ons fiyatı ise ABD PMI verileri sonrası %0,9 artışla 1793$/ons’tan kapattı. Bu haftanın önemli gelişmeleri, perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuru rakamları duyurulacak.

19 ARALIK BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Yaklaşık bir aydır yükseliş trendinde olan Bitcoin, cuma günü sert bir geri çekilme ile yükselen trendi kırarak %6 civarında düşüş yaşadı. Hafta sonu akümüle olmaya çalışan Bitcoin, sabah saatlerinde 16700$ seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Yükselen trendi ve önemli bir seviyeyi kırması Bitcoin için riskin devam ettiğini gösteriyor. Perşembe günü gelecek ABD büyüme verisine kadar bir süre akümüle olması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlilikte hem 50 günlük hareketli ortalamaya göre hem de önemli bir seviyesi olan 17000$ direnç olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde tekrar yükselen trende (17775$) dahil olması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlilikte ise 16500$ ve 15500$ destekleri tekrar gündeme gelebilir.

19 ARALIK ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Lider kripto para birimi ile aynı hareketliliği gösteren Ethereum’da yükselen trendi kırarak %8 ‘e yakın bir geri çekilme ile bugün sabah saatlerinde 1180$ seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Tam olarak Fibonacci 0,23 seviyesinden destek alan Ethereum için majör düşen trendin altında hareketlilik göstermesi düşüş hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlilikte ilk direnç seviyesi olarak majör düşen trend ve 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1240$ test edilebilir, yükseliş için bu seviyenin aşılması oldukça kritik.

Aşağı yönlü hareketlilikte tekrar Fibonacci seviyesi 1155$ test edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde sert bir geri çekilme ile 1070$ ardından ise 880$ seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

