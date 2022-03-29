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Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak

Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen teknoloji dünyada bir ilk gerçekleştirildi

29 Mart 2022 Salı 09:43
Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak

Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak

Türkiye’nin tarımda öncü firmalarından olan Tekfen Tarım, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) iş birliği ile teknoloji ve inovasyon çalışmaları sonucu bitki hastalıklarının sahada hızlı tanısı için, dünyada bir ilke imza attı. Sabancı Üniversitesi SUNUM ve Tekfen Tarım tarafından geliştirilen prototip henüz tarladayken üründeki hastalığı bulabiliyor. SUNUM tam zamanlı araştırmacılarından Stuart Lucas, SUNUM yarı zamanlı araştırmacılarından Meltem Elitaş ve Ali Fuat Ergenç'in birlikte geliştirdiği prototip, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, laboratuvara numune göndermeden tarladayken hastalığı saptayabiliyor.

Toros Tarım Genel Müdürü ve Tarımsal Sanayi Grubu'ndan sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı Hakan Göral bu yeni cihazın Türkiye’de daha verimli bir tarımsal üretim için çok önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Göral böylesi önemli bir konuda  ilke imza atmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, “Yaptığımız tüm çalışmaları  Türk çiftçisinin işini kolaylaşmak ve onların maliyet kalemlerini azaltmanın yanında ekonomik olarak ülkemizi kalkındıracak adımlar atmayı hedefleyerek gerçekleştiriyoruz. Bu cihaz sayesinde henüz tarladayken hastalığı belirlenen bitkilerle ülkemizde daha nitelikli bir tarım yapılmasına katkı sunmuş olduk. Tarımda verim ve kalite kaybının önüne geçebilmek için ciddi çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ise; “Türkiye’de tarımın öncülerinden olan Tekfen Tarım’ın SUNUM’un altyapı ve insan gücüne olan güveni bizlere gurur verdi. Yaptığımız iş birliği sayesinde tarımsal ürünlerde hastalıkların  hızlı, sahada erken tespiti ile  hastalık kaynaklı sorunların önüne geçilebilecek. Dünyada bir ilke imza atarak özgün ve tarımda kalite artışına hizmet edecek bir adım atmış olduk” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tekfen TarımSunumTorosSabancı Üniversitesi
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