Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak
Türkiye’nin tarımda öncü firmalarından olan Tekfen Tarım, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) iş birliği ile teknoloji ve inovasyon çalışmaları sonucu bitki hastalıklarının sahada hızlı tanısı için, dünyada bir ilke imza attı. Sabancı Üniversitesi SUNUM ve Tekfen Tarım tarafından geliştirilen prototip henüz tarladayken üründeki hastalığı bulabiliyor. SUNUM tam zamanlı araştırmacılarından Stuart Lucas, SUNUM yarı zamanlı araştırmacılarından Meltem Elitaş ve Ali Fuat Ergenç'in birlikte geliştirdiği prototip, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, laboratuvara numune göndermeden tarladayken hastalığı saptayabiliyor.
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ise; “Türkiye’de tarımın öncülerinden olan Tekfen Tarım’ın SUNUM’un altyapı ve insan gücüne olan güveni bizlere gurur verdi. Yaptığımız iş birliği sayesinde tarımsal ürünlerde hastalıkların hızlı, sahada erken tespiti ile hastalık kaynaklı sorunların önüne geçilebilecek. Dünyada bir ilke imza atarak özgün ve tarımda kalite artışına hizmet edecek bir adım atmış olduk” diye konuştu.