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Bitlis Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oluyor

Bitlis'in ekonomik ve kültürel potansiyelini tanıtmayı hedefleyen ve İstanbul'daki Bitlisli'leri buluşturan Bitlis Tanıtım Günleri devam ediyor.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:11
Bitlis Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oluyor






Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul’da devam ediyor


Eğer hafta sonu ailenizi alıp doya doya gezebileceğiniz bir durak arıyorsanız, Bitlis'i İstanbul'a taşıyan etkinlik Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Bilkom Genel Başkanı Selim Korkmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve İstanbul'un gözde etkinliklerinden biri olan Bitlis Tanıtım Günleri, Atatürk Havaalanı'nda başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bitlis Tanıtım Günleri, Bitlis'in köklü tarihini, zengin kültürü ve eşsiz lezzetlerini İstanbul'un kalbine taşıdı. Bitlis Valiliği, İstanbul Valiliği, yerel yönetimler ve Konfederasyonların iş birliğiyle gerçekleşen bu büyük organizasyon, üç gün boyunca sürecek.

Önde gelen siyasi, akademik ve iş dünyası liderlerinden oluşan davetli listesi, etkinliğin prestijini ve kapsamını gözler önüne seriyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İstanbul Kaymakamı Abdullah Uçgun Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK parti il başkanı Kadir Köstekçi, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, Aydınlar Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir etkinliğe katılarak desteklerini sundular., Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir de dahil olmak üzere, birçok önemli konuk etkinlikte yer alıyor.

Bitlis'in tanıtımına ve kültürel mirasının paylaşılmasına katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen çok sayıda tanınmış isim arasında iş insanları Ahmet Eren, Nahit Kiler, Zeki Peker, Veysel Yakşi ve Atilla Ersan gibi sektör liderlerinin de iştirakiyle, kültür ve iş dünyasını buluşturan bir platform haline getirilmesi hedefleniyor.

Bitlis Tanıtım Günleri, Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkarırken, aynı zamanda sağlık ve lezzetin önemini vurgulayan bir dizi etkinlik sunuyor. Bitlis'in doğal balı ve cevizinin yanı sıra, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yıldızı Ahlatlı Eyüb Can İşler’in ve reytinglerin Tavan yaptığı Yabani Dizisinin dikkat çeken oyuncusu Ramiz Mullamusa’nın katılımıyla da zenginleşiyor.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmalarında, "Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginliklerini güzel İstanbul’umuzda sergilemekten onur duyuyoruz. Tüm halkımızı özellikle Bitlisli Hemşerilerimi aileleriyle, komşularıyla ve çevreleriyle birlikte bu Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet ediyoruz" dedi.

Bitlis Tanıtım Günleri, halkın katılımına açık olup, Bitlis'in kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtma ve paylaşma amacını taşıyor. Bitlis Tanıtım Günleri, geleneksel el sanatları, Büryanın lezzeti ve sıcak misafirperverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinlik programı için @bitlis.gunleri Instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.

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