Biyometrik imza ile doğalgaz dönemi başladı



İBB iştiraki İGDAŞ, Biyometrik İmza (Güvenli Elektronik İmza) projesini hayata geçirdi. Evrak kalabalığını ortadan kaldıran uygulama, doğalgaz abonelik ve sözleşme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme imkanı sağladı.



İGDAŞ, kurumsal dijital dönüşüm süreci kapsamında, gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak, doğalgaz abonelik ve sözleşme işlemlerini kolaylaştıran çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. İGDAŞ Biyometrik İmza Projesi ile doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için şubeye gelen vatandaşlar, zorunlu birçok evraka gerek kalmaksızın, tablet cihazları üzerinde biyometrik imza ile işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.



Konuyla ilgili bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak teknolojik uygulamalar geliştirmeye önem verdiklerini belirterek, “Kurumsal dijital dönüşüm süreci kapsamında, iş süreçlerimizi gelişen teknolojiye uyumlu hale getirmek ve abonelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte, ıslak imza, basılı evrak, ek belgelerin fotokopisi gibi birçok evraka gerek kalmadığı için kağıt, işgücü ve zaman tasarrufu sağlıyor ve aynı zamanda çevreye de katkıda bulunuyoruz” dedi.



Biyometrik İmza uygulamasıyla ilgili abonelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Özmen, “Çeşitli kurum ve kuruluşlardan projemizle ilgili bilgi ve deneyim talepleri alıyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru ve başarılı bir iş yaptığımızın göstergesidir. Bu konuda önemli bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.



Uygulama öncesinde İGDAŞ şubelerine işlem yapmak için gelen vatandaşlardan evrak fotokopileri isteniyor, yapılan işlemin yazıcıdan çıktısı alınıyor ve bir nüshası fiziksel arşivde saklanıyordu. İGDAŞ şubelerinde yıllık bir milyonun üzerinde işlem yapıldığı düşünüldüğünde, şubelerde üretilen sözleşme ve eklerinin fiziksel arşivde saklama koşullarının temini ve muhafazası büyük maliyetler oluşturuyordu. Biyometrik İmza ile oluşturulan evrak müşterilere mail olarak gönderiliyor ve kurumun dijital arşiv sisteminde saklanıyor. Evraklara geriye dönük olarak kolayca ulaşılabiliyor.