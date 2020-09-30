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Böceksavar Mantarlar Görev Başında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ağaçlara ve doğal ekosisteme zarar veren canlılar ile biyolojik mücadelesine devam ediyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 21:55
Böceksavar Mantarlar Görev Başında

Böceksavar Mantarlar Görev Başında

Son dönemde Doğu Karadeniz ormanlarında görülen Yalancı Kelebek ve Kahverengi Kokarca böcekleri, kısa sürede hem tarım hem de orman alanlarında özellikle kestane, sarıçam, karayemiş, yabani hurma gibi orman bitkilerin tohumlarını emerek zarar vermeye başladı. OGM, 200’den fazla bitkide zarara neden olan bu böcekler ile biyolojik, biyoteknik ve mikrobiyal mücadele yöntemlerine ait araştırma projesini Artvin’de başlattı. Zararlı böceklerin doğadaki hastalıklı fertlerinden alınan numunelerden laboratuvar ortamında üretilen Beauveria spp. mantarı mücadele için kullanılmaya başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarım ve orman alanlarında 200’den fazla bitkide zarara neden olan Yalancı Kelebek (Ricania simulans) ve başta fındık olmak üzere çam türleri ile 100’den fazla tohumlu bitkiye zarar veren Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) böcekleri ile mücadele için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile bir proje hazırladı. Biyolojik, biyoteknik ve mikrobiyal mücadele sonucunda Yalancı Kelebek ve Kahverengi Kokarca’ya karşı Doğu Karadeniz Ormanlarında uygulama yapılarak yaygınlaştırılacak popülasyon artışının önüne geçilerek mücadele kapasitesinin artırılması sağlanacak.

Yalancı Kelebek ve Kahverengi Kokarca’nın doğadaki hastalıklı fertlerinden alınan numunelerden izole edilen Beauveria spp. mantarı laboratuvar şartlarında üretilip saflaştırıldıktan sonra laboratuvar ortamında denemeler gerçekleştirildi.

2020 yılında zararlıların yoğun olarak bulunduğu orman parsellerine laboratuvarda üretilen Beauveria spp. mantarı su ile karıştırılarak uygulama yapıldı. Entomopatojen fungusun sahadaki hedef zararlıya karşı yüzde 85’den fazla etkili olduğu, hedef zararlının yoğun olarak bulunduğu alanlara bulaştırılmak suretiyle koloninin tamamına yayılması sağlandı. Yalancı Kelebek böceğine karşı asılan feromonlara 2019 ve 2020 yıllarında tuzaklara ortalama 5.000 adet böcek düştüğü tespit edildi.

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Böcek Yiyen MantarlarOrman Genel MüdürlüğüOGM
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