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Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Milas-Bodrum Havalimanı Azur Havayolları’nın Moskova’dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı. 

11 Nisan 2021 Pazar 15:28
Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Bodrum sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’nda Rusya’dan gelen yılın ilk uçuşunu su takıyla karşılandı. Azur Air’in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu Moskova’dan Bodrum’a geldi.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de, bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı’nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu’nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı.  

Pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’nu aldı. 

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. 

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