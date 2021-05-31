Boehringer Ingelheim Türkiye’den Yeni Global Atama

Boehringer Ingelheim, Türkiye, 31 Mayıs 2021 – Tüm dünyada 50 binden fazla çalışanıyla insan sağlığı ilaçları, hayvan sağlığı ve biyofarmasötikler olmak üzere üç iş alanında inovasyonlara imza atmakta ve yaşam kalitesini geliştirme hedefiyle çalışmakta olan Boehringer Ingelheim Türkiye, global atamalarına devam ediyor.

2018 yılından bu yana Boehringer Ingelheim Türkiye bünyesinde bulunan ve son olarak Müşteri Deneyimi Müdürü unvanı ile görev yapan, Afrika Bölgesi’ne Müşteri Deneyimi Müdürü olarak atandı. Sezgin’in görevine Dubai’den devam edeceği belirtildi.

Görev aldığı süre boyunca Hayvan Sağlığı bünyesinde Müşteri Deneyimi departmanının kurulmasında önemli rol oynayan Sezgin’in aynı zamanda bu alanda pek çok “En iyi uygulama” başarısının Türkiye’den çıkmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Gökhan Sezgin Kimdir?

2009 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Gökhan Sezgin, finans ve danışmanlık sektörlerindeki tecrübesinin ardından, ilaç sektörüne 2014 yılında Pfizer firmasında Satış ve Pazarlama Hizmetleri İş Ortağı olarak adım attı. Ardından Abott firmasına geçen Sezgin, üç yıl süresince Satış Gücü Etkinliği Müdürü unvanı ile kariyerine devam etti. 2018 yılında ise Boehringer Ingelheim Türkiye ailesine katıldı.