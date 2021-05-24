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Boğaziçi Beton halka arz oluyor 

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:32
Boğaziçi Beton halka arz oluyor 

Boğaziçi Beton halka arz oluyor 

Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton’un halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. 

2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton’un halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı ile başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün süresince talep toplayacak. 

Boğaziçi Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi. 

Halka arzda Boğaziçi Beton’un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.  

Sektörünün en büyüklerinden…

Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, ilerleyişi istikrarlı bir şekilde devam eden inşaat sektörünün sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini dile getiriyor. 

Zengin; “Türkiye’nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki en büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul’un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağlıyoruz. Kendimize ait 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Hedefimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek” diyor. 

6 milyon m3 beton üretim kapasitesi…

Şu ana kadar yaklaşık 1285 önemli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin: “Bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk. En önemli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ait olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Sektörümüz özellikle kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul’da yaşanacak olası depreme karşı yapılan çalışmalarla inşaat sektörünün alanımıza olan ihtiyacı eş zamanlı olarak artıyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi ihtiyacı olduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman desteği ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları değerlendirerek ilerlemek en büyük arzumuz.”

İnşaat sektörü Türkiye ekonomisi ile paralel

Türkiye Ekonomisi büyüdükçe, bu büyümeye paralel olarak inşaat sektörünün de büyüdüğüne dikkat çeken Zengin: “İstanbul’da inşaat, ekonomideki dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. Geçen sene Türkiye ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü. İnşaat sektörünün büyüme oranı ise yüzde 6,7 idi. Tüm bu gelişmelere oranla İstanbul’daki inşaat sektörü yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul devamlı hareket halinde olan, yüksek nüfuslu, dinamik ve altyapı ihtiyacı büyük bir şehir. Önemli yatırımlar burada. Devletimiz bu bölgede önemli kamu projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri yapıyor, biz de bu projelerde yer alan önemli şirketlerden biriyiz.”

Rakamları Avrupa ülkelerine eşdeğer…

Boğaziçi Beton’un büyüklüğünü Avrupa genelindeki rakamlarla özetleyen Zengin; “Geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. Avrupa’daki bazı ülkelerle bu rakamı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı verilerine göre Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon mbeton dökülmüş. Boğaziçi Beton, 2019 yılı verilerine göre bu üç ülkeden daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. 2020 yılında yine THBB verilerine göre Türkiye’de üretilen ve satılan hazır beton miktarı 95 milyon m3 olmuştur” diyor. 

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