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Boğaziçi Üniversitesi’nden Salgın Günlerinde Herkes İçin "Açık Ders"ler

Boğaziçi Üniversitesi, sosyal, beşerî ve fen bilimlerindeki güncel konuları kapsayan ve 4 yıldır "Açık Ders" adıyla düzenlediği seminerlerini online ortama taşıyor.

28 Nisan 2020 Salı 09:46
Boğaziçi Üniversitesi’nden Salgın Günlerinde Herkes İçin "Açık Ders"ler

Boğaziçi Üniversitesi’nden Salgın Günlerinde Herkes İçin "Açık Ders"ler

Bu yıl Tekfen Holding desteğiyle Eskişehir, Malatya ve Ardahan’a kadar uzanan seminerler serisi, koronavirüs salgını nedeniyle verilen kısa aranın ardından halka açık ve online olarak düzenlenmeye devam ediyor. Online Açık Dersler’in ilki 3 Mayıs 2020 Pazar günü "Kriz Zamanlarında Oyun: Ebeveynler İçin Öneriler" başlığıyla verilecek.

Depremden kanser tedavisine, yapay zekâdan iklim krizine popüler konular hakkında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen seminerlerden oluşan "Açık Dersler" koronavirüs engeline rağmen devam ediyor. Üniversite’nin Youtube kanalında online olarak düzenlenecek dersler, koronavirüs günlerine özgü konularıyla merak uyandırıyor.

İlki 3 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 15.00’da Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mine Göl Güven tarafından verilecek dersin konusu "Kriz Zamanlarında Oyun: Ebeveynler İçin Öneriler" olacak. Güven, bu derste çocukların oyunlarını daha yakından tanımanın yolları, ebeveynlerin oyunlara ne zaman ve nasıl dâhil olabilecekleri ve ekran oyunlarıyla nasıl baş edilebileceği gibi konular hakkında önerilerde bulunacak.

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü aynı saatte düzenlenecek açık derste ise koronavirüse yönelik aşı çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Prof. Dr. Nesrin Özören, "Aşı Teknolojisinin Gelişimi ve Yeni Virüslerin Evrimleşmesi ve Yayılması" hakkında konuşacak.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek derste ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Raşit Bilgin, "COVID-19’un Sebebi Yarasalar mı?" başlığı kapsamında yarasaların virüslerin ortaya çıkışındaki rolüyle ilgili çalışmalarını paylaşacak.

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz, koronavirüs salgınını halk sağlığı açısından değerlendirdiği "Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Politikaları: Salgından Ne Öğreniyoruz?" başlıklı bir ders verecek.

Koronavirüs ve karantina dönemine özgü 5 dersten oluşan Online Açık Dersler’in sonuncusu ise 6 Haziran 2020 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Adil Sarıbay tarafından verilecek. Sarıbay, "Tehdit Altında İnsan Zihni: Salgının Bize Düşündürttükleri" başlıklı dersinde salgının insan psikolojisine etkilerini değerlendirecek.


Boğaziçi Üniversitesi eğitimlerini resmi Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

3 Mayıs Pazar günü saat: 15.00’da düzenlenecek

“Kriz Zamanlarında Oyun: Ebeveynler için Öneriler” başlıklı Açık Ders’i takip etmek için tıklayınız.

Boğaziçi Üniversitesi YouTube kanalına abone olmak için tıklayınız.

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Son Güncelleme: 28.04.2020 09:53
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiTekfen HoldingAçık Ders
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