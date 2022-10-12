Bol müjdeli ihalalere 2 yıldır giren olmadı
AKP'nin dar gelirli ailelere her yıl 'büyük müjde' başlıklarıyla duyurduğu TOKİ ihalelerine, iş dünyası ekskisi gibi ilgi göstermiyor. Artan maliyetler, TOKİ ödemelerinin sürekli aksaması inşaat şirketlerinin kabusu haline gelmiş
TOKİ, 2020 Ocak ayında dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapmak için Cevatpaşa Mahallesi’nde 509 konut ve 25 dükkân yapacağını duyurdu. Binlerce yurttaş ev hayali için başvurdu. Duyuru sonrası çekilen kuralarla 534 kişinin isimleri belirlendi. İnşaatların başlaması için TOKİ, ilk olarak 24 Mart tarihinde inşaat ve altyapı çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı. Ancak ilk ihalede katılan firma olmayınca bu kez 17 Haziran’da tekrar ihaleye çıktı. Ülkede artan enflasyon nedeniyle ikinci ihaleye de hiçbir firma teklif vermedi.
UMUT DÖRDÜNCÜ İHALEDE
Yurttaşların hayalleriyle oynandığını belirten CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, “Günümüz koşullarında ihaleye giren firmanın olmaması normal. Ülkede çimento, demir ve işçi fiyatlarının asla kontrol edilemeyecek durumda olduğu bir durumda kimse ihaleye girerek teklif veremez. Bu konu TOKİ’nin değil aslında Türkiye ve ekonominin gerçeğidir. Ülkeyi bu hale getirenler yapmak istedikleri konut üzerinde yaptıkları siyasette de çökmüşlerdir” dedi.