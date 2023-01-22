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Borç yapılandırma kimleri kapsayacak

2023 seçimleri öncesi hükümet kamuya borcu olan vatandaşlar için yapılandırma paketi hazırlarken, yıllardır vergisini, harcını, cezasını düzenli olarak ödeyenler adeta cezalandırılıyor

22 Ocak 2023 Pazar 08:59
Borç yapılandırma kimleri kapsayacak


Borç yapılandırma kimleri kapsayacak

Hükümet yeni bir yapılandırma paketi ile borcu olanlar için kapsamlı bir düzenleme hazırlığ ıiçinde. Geçtiğimiz yılın son günene kadar oluşan borçları ödemekte zorlananlar için hazırlanan düzenlemenin kimleri ve hangi alacakları kapsadığı henüz netleşmedi. Paket, önümüzdeki hafta başında kabine toplantısında değerlendirilecek.


Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

NTV'den dün yayınlanan Ahmet Ergen'in haberine göre; vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir. 

Yapılandırma paketi pazartesi günü kabinede masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. 

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor. 


 

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