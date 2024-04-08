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Borcunu Ödemeyen Aboneye Elektrik Verilmeyecek

Dicle Elektrik, borcu 27 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal sulama abonelerini uyardı: Borcunu ödemeyenlerin elektrikleri kesilecek.

08 Nisan 2024 Pazartesi 11:06
Borcunu Ödemeyen Aboneye Elektrik Verilmeyecek






Borcunu Ödemeyen Aboneye Elektrik Verilmeyecek

Dicle Elektrik tarımsal sulama döneminin başlamasına sayılı günler kala, elektrik gücüne dayalı tarımsal sulama yapacak olan abonelerine seslendi. Şirket, geçmiş dönemlere ait borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerine 2024 yılında kesinlikle elektrik enerjisi verilmeyeceğini hatırlattı. Dağıtım şirketi, bölge genelinde toplam elektriğin 3’te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinin 27 milyar TL’ye yaklaşan borçlarını ödemediklerine dikkat çekti. Dicle Elektrik, yapılacak kesme işlemlerinden borcunu ödeyen abonelerin etkilenmemesi için tedbirler alırken, borcunu ödeyen çiftçilere dağıtılmak üzere ilk aşamada 1000 adet jeneratör tedarik ettiğini de duyurdu.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde yıllık 23 milyar kWh olan toplam tüketimin yaklaşık 3’te birini kullanan ve ödenmemiş borçları 27 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal sulama abonelerini, sulama sezonu başlamadan son kez uyardı. Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada “İyi niyetle sunulan tüm imkânlara rağmen bu güne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerimize, borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumak adına, bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi. Dağıtım şirketi, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı yineleyerek enerji arz güvenliğini sağlamak ve borçlarını düzenli ödeyen abonelerin haklarını korumak üzere gerekli tedbirlerin alınacağını hatırlattı.

Şanlıurfa ve Mardin’deki 25 milyar TL Borcu Olan Toplam 18.000 Çiftçiye Elektrik verilmeyecek!

Bölgedeki tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri açıklamada şunlara değindi: “Özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana devam eden tarımsal sulama alanındaki tahsilat sorunu her geçen gün artarak büyüyor. Başta Şanlıurfa ve Mardinli çiftçilerimizden kaynaklı olmak üzere ödeme yapmayan tüm çiftçilerimizin elektrik borçları toplamda 27 miyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 25 milyar TL’si bu iki ilimizdeki tarımsal sulama abonelerimizin ödemediği borçlarından kaynaklanıyor. Şanlıurfa’daki 13.000 abonenin 15.5 milyar TL, Mardin’deki 5.000 abonenin ise 9.5 milyar TL tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda.” dedi.

Güneydoğu, Türkiye toplamının yarısını kullanıyor

Bölgedeki toplam elektrik tüketiminin 3’te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinin yaklaşık 20.000 abonenin borçlu olduğunu hatırlatan yetkililer, kullanılan aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliğini ve kaliteli enerji dağıtımını tehlikeye düşürdüğünü yineledi. Aşırı elektrik tüketimin Türkiye toplamının yarısını oluşturduğuna yer verilen açıklamada, “Dağıtım bölgemizde kayıtlı 140 bin çiftçinin 65 bin kadarı sulu tarım yapıyor. Bölgedeki 9.8 milyon dönüm sulu tarım alanı bulunurken toplam sulamanın %79’u aşırı enerji tüketen motopomplarla gerçekleştiriliyor. Söz konusu tüketim ise Türkiye genelinde tarımsal alanda kullanılan elektriğin toplam tüketimin yarısına denk geliyor.” İfadelerine yer verildi.

 Ödeme için sağlanan imkanlar görmezden gelindi

Borçların ödenmesinde bugüne kadar sağlanan destekleri hatırlatan yetkililer “Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden borcu bulunan çok sayıda vatandaşımıza yönelik devletimizin sunduğu imkânlar ve şirketimizin destekleri karşılık bulmadı. Aralarında faizsiz ve 5 yıl geri ödemesiz kredi desteği, hasat bitiminde ödeme kolaylığı, borçtan gecikme bedeli alınmaması, borcun kişiye özgü yapılandırılması, üç zamanlı tarife geçiş kolaylığı gibi çok sayıda imkan oluşturulmasına rağmen, tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin çok büyük çoğunluğu ne yazık ki borcunu ödemedi.” dedi.

Bakanlık desteği ve sağlanan imkânlar bitti

Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki borçlu tarımsal sulama aboneleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ve 6 yıl devam eden destek 2023 yılı sonunda bitti. Yine Dicle Elektrik tarafından abonelere sunulan imkânlardan yararlanarak borçlarını ödemeleri için verdiği süre olan 31 Aralık 2023 geride kaldı. 2024’te borcunu ödemeyen aboneleri zor bir yılın beklediğini hatırlatan yetkililer bu yıl borçlu sulama abonelerine enerji verilmeyecek” şeklinde net açıklamada bulundu. Şirket ilaveten, başta DSİ’ye bağlı Sulama birlikleri olmak üzere güvence bedeli yetersiz olan abonelere elektrik verilmeyeceğini de duyurdu.

Borcunu ödeyene çiftçiler için ilk aşamada 1.000 adet jeneratör tedarik edildi

Şehir merkezlerinde Türkiye standardının üzerinde kaliteli enerji ortalamasını tutturan şirket, kırsal ve tarımsal sulama abonelerine yönelik önemli yatırımlara da imza atıyor. Bu yıl 10 milyar TL’yi aşkın bir yatırımı hayata geçirecek olan şirket, diğer yandan toplum odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Borcunu zamanında ödeyen abonelere karşı tedbirlerini alan Dicle Elektrik, 25 ila 825 kVA gücünde ilk aşamada bin adet jeneratör tedarik etti. Üstelik nakliye ve yakıt da Dicle Elektrik şirketi tarafından karşılanacak.

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