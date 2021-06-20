 Borusan, Babalar Günü’nü 2 haftalık babalık izniyle kutluyor

Borusan Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi. 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha ekleyen Borusan, bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

Borusanlı babalar bebeklerinin ilklerine yetişiyor

Pek çok baba, bebeğinin doğumundan kısa süre sonra işe dönmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bebeğin uyku saatine, kendi beşiğinde uyanışına ve daha pek çok ilkine şahit olamıyor. Fakat Borusanlı babalar, 2 haftalık izinleriyle bu özel anlara şahitlik ediyor.

Bebeği yeni doğan babalar, Borusan Grubu tarafından verilen izni isterlerse yasal süreyle birleştirebiliyor ya da doğumdan itibaren 1 ay içinde diledikleri zaman kullanabiliyor. Borusan Holding ve Grup şirketlerinin tüm çalışanları için geçerli olacak bu uygulama kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

Borusan Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejileri öncelikleri arasında yer alan insan başlığı altında insan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişimi önceliklendiriyor, sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamına sahip olmayı hedefliyor. 2015 yılında kurduğu Borusan Eşittir Platformu çalışmalarıyla kadın ve erkeğin tam anlamıyla eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefleyen Borusan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Borusan Eşittir yaklaşımıyla iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde fırsat eşitliğini gözetmeye yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde adım atma konusunda taahhütte bulunan Borusan, bu paralelde 2020 yılında hayata geçirdiği Cinsiyet Gözlüğü Programı kapsamında da iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alarak bu konuda çözüme katkıda bulunmayı hedeflemişti.