Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Borusan, Babalar Günü’nü 2 haftalık babalık izniyle kutluyor

Borusan Grubu’nda 2 haftalık babalık izni  Bebekleriyle daha çok vakit geçirmek babaların da hakkı

20 Haziran 2021 Pazar 11:46
Borusan, Babalar Günü’nü 2 haftalık babalık izniyle kutluyor

 Borusan, Babalar Günü’nü 2 haftalık babalık izniyle kutluyor

Borusan Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi. 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha ekleyen Borusan, bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

 Sürdürülebilirlik stratejilerini 200 yıllık bir şirket olmak adına ele alıp İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) değer alanlarına odaklanan Borusan, “insan” başlığı altında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratan projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğumu takiben 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha ekleyen Borusan, aldığı bu kararla hem babaların bebekleriyle daha çok vakit geçirmeye hakları olduğunu hem de bebek bakımında sorumluluğun paylaşılması gerektiğini savunuyor. Borusan Grubu, Babalar Günü vesilesiyle 2 haftalık babalık iznini tüm çalışanlarına duyurdu.

Borusanlı babalar bebeklerinin ilklerine yetişiyor

Pek çok baba, bebeğinin doğumundan kısa süre sonra işe dönmek zorunda kalıyor. Bu nedenle bebeğin uyku saatine, kendi beşiğinde uyanışına ve daha pek çok ilkine şahit olamıyor. Fakat Borusanlı babalar, 2 haftalık izinleriyle bu özel anlara şahitlik ediyor.

Bebeği yeni doğan babalar, Borusan Grubu tarafından verilen izni isterlerse yasal süreyle birleştirebiliyor ya da doğumdan itibaren 1 ay içinde diledikleri zaman kullanabiliyor. Borusan Holding ve Grup şirketlerinin tüm çalışanları için geçerli olacak bu uygulama kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

Borusan Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejileri öncelikleri arasında yer alan insan başlığı altında insan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişimi önceliklendiriyor, sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamına sahip olmayı hedefliyor. 2015 yılında kurduğu Borusan Eşittir Platformu çalışmalarıyla kadın ve erkeğin tam anlamıyla eşit ve yan yana olduğu bir dünya hedefleyen Borusan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kurumsal hem bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Borusan Eşittir yaklaşımıyla iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde fırsat eşitliğini gözetmeye yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde adım atma konusunda taahhütte bulunan Borusan, bu paralelde 2020 yılında hayata geçirdiği Cinsiyet Gözlüğü Programı kapsamında da iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri mercek altına alarak bu konuda çözüme katkıda bulunmayı hedeflemişti.
Anahtar Kelimeler:
Babalar GünüBorusanBaba IzniBabalık IzniBorusan Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moda Endüstrisi, yeşil mutabakata hazırlanıyor
Moda Endüstrisi, yeşil mutabakata hazırlanıyor
Meditera halka arz ediliyor
Meditera halka arz ediliyor
Tarımda Teknolojik Çözümler Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Tarımda Teknolojik Çözümler Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Geçmiş yönetim İETT'ye 1.5 milyar borç bıraktı
Geçmiş yönetim İETT'ye 1.5 milyar borç bıraktı
Novartis Türkiye Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne atama
Novartis Türkiye Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne atama
YEKON Yönetim Kurulu yeniden yapılandı
YEKON Yönetim Kurulu yeniden yapılandı
Lastik sanayicilerinden Güvenli Trafik Projesi
Lastik sanayicilerinden Güvenli Trafik Projesi
Nims Gıda dondurarak kuruttuğu meyvelerin yüzde 98’ini ihraç edecek
Nims Gıda dondurarak kuruttuğu meyvelerin yüzde 98’ini ihraç edecek
Borusan Limanı, IoT teknolojileriyle daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor
Borusan Limanı, IoT teknolojileriyle daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor
Anadolubank Nuruosmaniye şubesini açtı
Anadolubank Nuruosmaniye şubesini açtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim