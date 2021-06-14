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Borusan Limanı, IoT teknolojileriyle daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor

Limancılıkta dijital dönüşümün öncülerinden olan Borusan Limanı, hayata geçirdiği “Borusan Port SafeCard” uygulamasıyla çalışma ortamı güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:13
Borusan Limanı, IoT teknolojileriyle daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor

Borusan Limanı, IoT teknolojileriyle daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor

“Borusan Port SafeCard” ile çalışanların ve ekipmanların birbirleri ile güvenli mesafede çalışmasını hedefleyen Borusan Limanı, olası acil durumların da müdahale süresini minimuma indiriyor.

Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Limanı, ülkemizde her yıl “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlanan 4-10 Mayıs haftasında çalışanlarına daha da güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürel dönüşümünde fark yaratmak amacıyla “Borusan Port SafeCard” uygulamasına geçildi. 

Borusan Holding’in geçtiğimiz aylarda hem farkındalık yaratmak hem de bu konuya verdiği önemi vurgulamak amacıyla yayınladığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” manifestosu “İşte Sağlık ve Güvenlik Budur” sloganı baz alınarak yürütülen proje, “Güvenle Yanında Olma İşte Budur” söylemi ile uygulamaya alındı. 

İş sağlığı ve güvenliği uygulaması olmasının yanı sıra Borusan Limanı’nın dijitalleşme yolculuğunda da önemli yere sahip olan “Borusan Port SafeCard” ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle güvenli mesafelerde çalışmaları hedeflendi. Uygulama üzerinden liman operasyonları esnasında çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum mesafeler tanımlandı. Bu mesafe tanımlamaları sayesinde belirlenmiş sürelerde limitlerin aşılması durumunda sistem sesli olarak ve titreşim yolu ile uyarı veriyor. Çalışanlar arası sosyal mesafenin kontrolünü de sağlayan uygulama, pandemi döneminde daha güvenli bir iş ortamı yaratıyor. Bununla birlikte yetkili kişilere de anlık uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor. 

Aynı zamanda çalışanların hareketsiz kalması, düşmesi gibi acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların anlık olarak iletilmesi sağlanarak oluşabilecek acil durumlarda müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yetkili kişilere uyarı ve sinyal gönderimi yapılarak rapor alınabiliyor.

“Borusan Port SafeCard” ile güvenli iş ortamı

Liman içerisindeki tüm riskli ve erişimin kısıtlı olması gereken bölgeler uygulama ile sisteme tanımlanarak, ilgili alanlara ve ekipmanlara sadece yetkili personelin erişimine izin veriliyor. Filyasyonun dijital olarak izlenebildiği proje ile işe giriş-çıkış puantaj, yemekhane giriş çıkışları ile acil durum toplanma bölgelerinde anlık ve hızlıca yoklama alınabilmesi de mümkün oluyor. Bu sayede liman izlenebilirliğinin tek uygulama üzerinden entegre yönetimi ve koordinasyonu sağlanabiliyor.   

“Borusan Port SafeCard” uygulamasıyla çalışanların güvenliğini üst seviyeye çıkardıklarını belirten Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, “Stratejik dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte hız kazanan ve bir zorunluluk haline gelen dijital dönüşümü öncelik olarak belirledik.  Bu süreci, çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği adına faydalı olabilecek şekilde ele alıyoruz. Bu alanda yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ederek Türkiye’nin öncü ve fark yaratan limanlarından olma hedefimizi sürdürüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 14.06.2021 12:16
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Borusan LimanBorusan Limanı
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