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Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu

Bosch Termoteknik çalışanları ve yetkili servisleri yıllık bilgilendirme toplantısı için Antalya’da bir araya geldi.

21 Şubat 2020 Cuma 09:58
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu

Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu

Bosch Termoteknik Yetkili Servis Toplantısı bu yıl 9-11 Şubat tarihleri arasında Antalya Titanic Belek otelinde gerçekleştirildi. Bosch Termoteknik, yetkili servisleri ile bir araya gelerek hem 2019 yılını değerlendirdi hem de 2020 yılı için motivasyon buldu.

Toplantıda 2019 yılındaki başarılar, 2020 yılının gelişmeleri, dijitalleşen dünyada doğru konumlanma, geleceğin teknolojileri ve dünya trendleri ile ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Emre Alkin de organizasyonda konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının fuaye alanında ise şirketin son dijital projelerinden biri olan Müşteri Yönlendirme Sistemi tanıtıldı. Ayrıca katılımcılar fuaye alanında bulunan simülasyonlu ürün bilgilendirme köşelerinde bağlanabilir cihazları deneyimleme şansı buldular.

Ayrıca organizasyonda farklı kategorilerde belirlenen ödüller yöneticiler tarafından yetkili servislere takdim edildi. Ses sanatçısı Deniz Seki’nin sahne aldığı gala yemeğinin ardından toplantı sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Bosch Termoteknik
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