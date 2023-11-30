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BOSİYAD Başkanı Nail Balin | Güçlü ekonomi şart

Yeni kurulan Boğaziçi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nail Balin, "Barış için, refah için, toplumsal huzur için, dünya da barışın garantörü olabilmek için güçlü ekonomi şart" dedi.

30 Kasım 2023 Perşembe 12:21
BOSİYAD Başkanı Nail Balin | Güçlü ekonomi şart






BOSİYAD Başkanı Nail Balin | Güçlü ekonomi şart

2022 yılında kurulan BOSİYAD geniş bir katılım ile ilk basın lansmanını Hilton Otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Prof. Dr. Osman Altuğ, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim üyesi Doc. Dr. Gözde Mert, Bil okulları sahibi Burak Hersat, Tiamob Mobilya sahibi Ali Timur Güran ile iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. BOSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Balin konuşmasında derneğin gelecekle ilgili hedeflerini açıkladı. Nalin Balin konuşmasında şunları söyledi:

"BOSİYAD 2022 yılında iş insanları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan güçlü bir kadro ile kuruldu. 2022 yılı Aralık ayında yapılan ilk Genel Kuruldan hemen sonra hedeflerine ulaşmak için aralıksız çalışmalarına devam etmiştir.


BOSİYAD, toplumun gelişimine dönük olacak yaratıcı, yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir ve uygulanabilir çözüm odaklı fikir ve projeler ortaya koyan vizyoner bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve kanunların öngördüğü esaslar ve etik ilkeler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ve üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye, sosyal ve kültürel kalkınmaya ve ekonomik refaha katkı sağlayacak şekilde uygulanabilir faaliyetler içinde olmayı amaç edinmiştir.

ÜYELERİMİZİN ÜÇTE BİRİ KADIN

Üyelerinin üçte biri kadınlardan oluşan bir STK başkanı olarak şunu da belirtmek isterim ki; ekonomik refaha katkı sağlayabilmenin temelinde toplumun eğitim seviyesinin yüksek olması çok önemlidir. Yani geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine bağlıdır. Bir çocuk doğduktan sonra onun ilk öğretmeni annesidir, ilk temel ve ahlak eğitimleri anne çocuğuna vermektedir. Buradan şunu anlıyoruz ki geleceğin anneleri olan kız çocuklarının eğitim seviyesinin yüksek olması o toplumun refah ve ekonomik seviyesinin artırtılmasında en önemli kilit taşıdır.

BİLGİ TOPLUMU OLABİLMEK İÇİN EĞİTİM KALİTESİ ARTMALI

Derneğimizin misyonları arasında yer alan üniversite kurma hedefimiz eğitimde kaliteyi daha fazla arttırmak ve gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım olacaktır. Bu üniversite sadece bilgi üreten değil aynı zamanda topluma değer katan bir eğitim anlayışını benimseyecektir. Bilgiyi en iyi özümseyen o bilginin uygulayıcılarıdır. Uygulayıcılar da iyi gözlemcilerdir. Bu minvalde teori ile pratiği yani uygulamayı bir araya getirerek sosyal ve teknik bilimlerde daha ileri bir vizyonla hareket ederek müreffeh bir toplum yolunda çabalarımızı ortaya koyacağız.

COVİD İLE KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN HABERCİSİ

3 yıl önce ortaya çıkan Covid salgınından dolayı dünya genelindeki üretimin, lojistiğin durma noktasına gelmesi büyük bir ekonomik krizin habercisi olmuşken, hemen ardından Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Ortadoğu'da büyüyen krizin öngörülemez noktalara gelmesi, iş hayatı temsilcilerinin, ekonomistlerin STK'ların ve siyasi erkin daha fazla bir arada olması ve tamamen çözüm odaklı ileriye yönelik atılımlarda aktif hareket etmelerini elzem hale getirmiştir.

Tüm tarafların ortak görüşü olan; barış için güçlü ekonomi, refah için güçlü ekonomi, toplumsal huzur için güçlü ekonomi, dünya da barışın garantörü olabilmek için güçlü ekonomi, genlerimizden gelen bir misyon olan insanlığı kucaklayan ve koruyan bir halk olarak gücümüzü koruyabilmemiz için güçlü bir ekonomi şart. Bu düsturla hareket ederek yılmadan, bıkmadan, şikayet etmeden, hedef belirlememiz ve ulaşabilmek adına etik değerlerimizden uzaklaşmadan hırsla çalışmamız gerekliliğinin bilincinde ve azmindeyiz.
Hepimiz bu yolda üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeli ve şunu unutmamalıyız ki; Gazi Mustafa Kemal in dediği gibi “”Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır."

Son Güncelleme: 30.11.2023 13:13
Anahtar Kelimeler:
Nail BalinBOSİYAD
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