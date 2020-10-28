Bref ve TÜDAV Kıyılarda Temizlik Dalgası estirdi

Bref, TÜDAV iş birliği ile 2019 yılında başladığı ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesine bu yıl da hız kesmeden devam etti. Her koşulda çevre bilinci hassasiyetini koruyan Bref, proje kapsamında toplam 1500 kilograma yakın metal, kağıt, plastik atığı üretime kazandırmış oldu.

Gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımlarıyla öne çıkan Bref, geçen sene olduğu gibi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile iş birliği yaparak ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesiyle kıyılara temizlik getirmek için kolları sıvadı. Haiti’de okyanuslardan toplanan ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Pronature ürün grubunun Türkiye’deki atık sorununa da çözüm olabilmesi için yaratılan sosyal sorumluluk projesi ile kıyılardaki atıklar tekrar üretime kazandırılıyor.

Sürdürülebilir çevre algısıyla projeler devam edecek

Çevre hassasiyetinden ödün vermeyen Bref, pandemi önlemlerini gözeterek gönüllü ekibiyle bu yıl İstanbul kıyılarını temizledi. ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ ile toplamda 1500 kilograma yakın atığın dönüştürülmesini sağlayan marka, sürdürülebilirlik misyonu çerçevesinde projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürecek.

“Kıyılara Temizlik Dalgası” projesiyle ilgili Henkel Türkiye Çamaşır ve Ev Bakım Ürünleri Pazarlama Direktörü Işıl Nergiz: ‘Henkel ve Bref ailesi olarak doğayı koruyup gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak önceliklerimizden biri. Bu bakış açısıyla hem ürünlerimizle hem projelerimizle bu misyonu yürekten sahipleniyoruz. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref Pronature ile Haiti’de denizlerin temizlenmesine ve atıkların yeniden üretime kazandırılmasına yardımcı olurken, ülkemiz için de ‘Kıyılarda Temizlik Dalgası’ projesini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilir çevre algısı ile yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projelerini uzun yıllar devam ettirmek. Ülkemiz için hayata geçireceğimiz her çalışma geleceğimiz için bir adım olacak.’ dedi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de gittikçe büyüyen deniz ve kıyı kirliliği konusuna dikkat çeken TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Bref iş birliği ile yürüttükleri bu önemli projenin ikincisini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu belirtti. Öztürk, Türkiye’nin yaklaşık yüzde 30’unun denizlerle iç içe yaşadığını ve geç kalınmadan kıyı kirliliği ile ilgili önlemler alınması, bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğine değindi. Öztürk: ‘Her geçen gün artan kirlilik ile tüm dünyada biriken atıklar, denizleri ve kıyı şeritlerini tehdit ediyor. Plastik kirliliği tüm dünyada büyük sorun teşkil ediyor, yılda yaklaşık 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını biliyoruz bu sebeple üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla projeler gerçekleştirerek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Plastikler, doğada attığımız boyutlarda kalmıyor, gözle gördüklerimizin haricinde çevrenin etkisiyle parçalanarak mikroplastiğe (5 mm altındaki plastikler) dönüşüyor, bu mikroplastikler gıda zinciri yoluyla deniz canlılarına geçiyor. Bu sene 14 Ağustos’ ta Antalya, Kumluca sahilinde bir Kaşalot türü balina karaya vurdu, TÜDAV uzmanlarının yaptığı otopside kaşalotun midesinden birçok plastik parçası çıktı, yapılan çalışmalar mikroplastiklerin insanların sindirim sisteminde bulunduğunu gösteriyor, yani doğaya attıklarımız bizlere geri dönüyor. Gerçekleştirdiğimiz sahil temizliklerinde farklı ülkelere ait markaların ambalajlarını, ürünlerini buluyoruz, atılan çöpler dalgalar ve akıntılarla sınırlar ötesi taşınıyor. Sonuç olarak, tüm canlıların sağlığını tehdit eden bir sorunla karşı karşıyayız ve bu bireysel ya da kısmi önlemlerle çözülecek bir sorun değil. Küresel ölçekte tedbir almalı, hep birlikte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeli, tek kullanımlık plastik tüketiminden uzak durmalı ve kirletmemeyi öğrenmeliyiz.” dedi.

Bref ülkemizin denizlerine ve kıyılarına yeni projeler ile destek olmaya devam ederken, bu konuda toplumsal bilinç oluşturmayı sürdürecek.