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Bretix Ve Korona Virüs ekonomiyi vurdu

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu Bretix ve korona virüsün dünya ekonomisine etkilerini anlattı.

07 Şubat 2020 Cuma 10:42
Bretix Ve Korona Virüs ekonomiyi vurdu

Bretix Ve Korona Virüs ekonomiyi vurdu

Şohoğlu “Irkçılık ve Göçmen Karşıtlığı Ayrılık Getirdi” “Türk Tekstil Ve Otomotiv Endüstrisi Korona Virüsün Etkileyeceği Küresel Ticaretten Olumlu Kazanım Sağlayabilir”


Brexit’in küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Anıl Alirıza Şohoğlu, ilk kez bir üye ülkenin Birlik’ten ayrılma kararı aldığına vurgu yaparak “Brexit politik bir süreç olmakla birlikte tartışma bu alanda kalmamaktadır. Ayrılacak ülke Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci ekonomisidir. İngiltere’yi bu karara iten tarihsel kararın başında ekonomik nedenler gelmektedir. Özellikle Yunanistan ekonomisinin oldukça kötü bir noktaya gelmesi sonrasında bu ekonominin yardıma ihtiyaç duyması, bu yardımın AB ekonomisine olan yükünün büyük bir kısmının Almanya, Fransa ve İngiltere arasında paylaşılacak olması ciddi bir tartışma yaratmıştır. Aynı zamanda Avrupa’da yükselen ırkçılık ve göçmen karşıtlığını da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararında etkisi olan bir unsur olarak sayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“İngiltere ekonomisi daralacak”

Ayrılığın ekonomik etkilerine ilişkin çalışmalara da vurgu yapan Şohoğlu “LSE Ekonomik Performans Merkezi” tarafından yapılan çalışmada; İngiltere’nin AB’den ayrılarak Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne katılmasının, GSYİH üzerinde yüzde 2,2 ile 9,5 arasında bir daralmaya neden olabileceği tahmin edilmiştir. Ayrılık sonrası İngiliz ekonomisinin küçülmesi genel beklentidir. Aynı zamanda cari açığın artması, sermaye hareketlerinin olumsuz etkilenmesi de beklentiler arasındadır. 11 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile Türkiye'nin Brexit'ten etkilenmemesi için İngiltere ile hızlı bir şekilde STA imzalaması gerekmektedir” dedi.

Türkiye İngiltere ilişkisinde yeni dönem

Avrupa Birliği kararlarının bağlayıcılığının ortadan kalkmasının Türkiye İngiltere ilişkisine fayda sağlayacağını aktaran Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye – İngiltere ticaret hacminin ivme kazanarak artmaya devam edebilmesi için hızlı bir şekilde ikili ticaret anlaşmalarının hazırlanıp, imzalanması gerekmektedir. Bu bağlamda 19.09.2019 tarihinde TÜGİAD ve Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) arasında imzalanan anlaşma ile TÜGİAD üyelerinin Brexit sonrası dönemde daha etkin olabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Türkiye sanayi ve ticaret

altyapısının hızlı bir dönüşüme uyumlu olması bu anlaşmaların hızlı bir şekilde uygulamaya konabilmesine imkan tanımaktadır. Aynı fırsatlar KKTC içinde geçerlidir. İngiltere ile sosyo-ekonomik bağları çok kuvvetli olan KKTC’nin hızlı bir şekilde imzalayacağı ikili anlaşmalar ile Brexit ile açılan boşluğu doldurması ve 31 Ocak sonrası süreçten faydalar sağlayabilmesi gayet olasıdır.”

“IMF büyüme rakamlarını aşağı çekecek”

“Korona virüs konusunun ekonomik etkileri, konu güncel olması nedeniyle bilimsel bir çalışmaya dayalı olmaktan ziyade önceki salgınların ekonomik etkileri üzerinden yapılan basit hesaplamalar şeklinde yürümektedir” açıklamasında bulunan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Hiç kuşkusuz Çin ve en önemli ticaret partneri ABD ekonomisi üzerinde ekonomik etkiler ortaya çıkacaktır. Ancak asıl mesele bu salgının daha kaç ülkeye ve ne kadar yayılacağı olup, sosyal yaşamı ne derece etkileyeceği belirleyici unsur olacaktır. Davos’ta Çin ve ABD için IMF tarafından tahmin edilen büyüme oranlarını aşağı çekeceği yönünde bir kuşku yok. Şu anda küresel etkilere ilişkin somut bir çalışma bulunmamaktadır.”

“Avrupa siparişleri Türkiye’ye yönelecek”

Korona virüsünün Türkiye ekonomisine dair etkilerini de paylaşan Şohoğlu sözlerine şunları ekledi: “Türk tekstil ve otomotiv endüstrisinin korona virüsün etkileyeceği küresel ticaretten olumlu bir kazanım elde edebileceği %82 civarında olan Türkiye Tekstil Kapasite Kullanımının daha da yukarılara çıkabileceği öngörülmektedir. Aynı çıkarım otomotiv endüstrisi ve yan sanayi imalatları içinde geçerlidir. Virüsün Uzakdoğu bölgesinde etkisinin artması durumunda özellikle Avrupa piyasalarından siparişlerin Türkiye’ye yönlenmesi büyük bir olasılık olarak görünmektedir. Virüsün etkisini attırması ve salgının yayılması durumunda; dünya genelinde öncelikle demir çelik olmak üzere hammadde fiyatlarında da etkisi olacağı aşikardır.”

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Anahtar Kelimeler:
BretixKorona VirüsüTÜGİAD
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