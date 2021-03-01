BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “Regülasyonu destekliyoruz”

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; kriptopara sektörü ile ilgili Bakanlığın yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını belirterek; “BtcTurk olarak kurulduğumuz günden bu yana bir düzenlemeye tabi gibi çalışmayı sorumluluğumuz olarak gördük. Uluslararası ve ulusal finans kurumlarının küresel olarak kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde, kullanıcı ve paydaşlarımıza şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde kriptoparalara erişim sağlıyoruz.

Uzun yıllar düzenlenmiş finansal hizmetler alanında ve/veya düzenleyici kurumlarda çalışmış tecrübeli ekibimizle regülasyonlara yıllardır hazır durumdayız.

BtcTurk Hakkında

Ekibimiz, altyapımız ve geçen 8 yıl içerisinde biriktirdiğimiz tecrübemizle Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesine ve’nin stratejisine katma değer sağlayacak kriptopara sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.

2013 yılında Kerem Tibuk tarafında kurulan ve CEO’luğunu Özgür Güneri’nin yaptığı Türkiye’nin en büyük kriptopara işlem platformu BtcTurk, Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto alım satım platformu olarak hizmet veriyor. 1 Temmuz 2013'te TL ile ilk Bitcoin alım satımına aracılık eden BtcTurk’ün 739 çalışanı bulunuyor. Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen BtcTurk, 2.4 milyondan fazla kullanıcısına 7/24 hizmet veriyor.