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BtcTurk CEO’su Özgür Güneri | Regülasyonu destekliyoruz

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise dördüncü kriptopara alım satım platformu BtcTurk’ün CEO’su Özgür Güneri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kriptoparalar ile ilgili yapılan basın açıklamasına istinaden değerlendirmede bulundu: 

01 Mart 2021 Pazartesi 19:11
BtcTurk CEO’su Özgür Güneri | Regülasyonu destekliyoruz

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “Regülasyonu destekliyoruz” 

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; kriptopara sektörü ile ilgili Bakanlığın yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını belirterek; “BtcTurk olarak kurulduğumuz günden bu yana bir düzenlemeye tabi gibi çalışmayı sorumluluğumuz olarak gördük. Uluslararası ve ulusal finans kurumlarının küresel olarak kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde, kullanıcı ve paydaşlarımıza şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde kriptoparalara erişim sağlıyoruz.

Uzun yıllar düzenlenmiş finansal hizmetler alanında ve/veya düzenleyici kurumlarda çalışmış tecrübeli ekibimizle regülasyonlara yıllardır hazır durumdayız.

Ekibimiz, altyapımız ve geçen 8 yıl içerisinde biriktirdiğimiz tecrübemizle Türkiye ekonomisinin dijitalleşmesine ve İstanbul Finans Merkezi’nin stratejisine katma değer sağlayacak kriptopara sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi. 

BtcTurk Hakkında

2013 yılında Kerem Tibuk tarafında kurulan ve CEO’luğunu Özgür Güneri’nin yaptığı Türkiye’nin en büyük kriptopara işlem platformu BtcTurk, Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto alım satım platformu olarak hizmet veriyor. 1 Temmuz 2013'te TL ile ilk Bitcoin alım satımına aracılık eden BtcTurk’ün 739 çalışanı bulunuyor. Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen BtcTurk, 2.4 milyondan fazla kullanıcısına 7/24 hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
BTCTurk
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