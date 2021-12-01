Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

BtcTurk | PRO'da 5 yeni kriptopara birimi listelendi 

BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’ya Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), NuCypher’ı (NU) ve The Sandbox’ı (SAND) ekledi. Böylece BtcTurk | PRO’da listelenen kriptopara birimleri 45 olurken 113 işlem çiftine ulaşıldı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 11:01
BtcTurk | PRO'da 5 yeni kriptopara birimi listelendi 

BtcTurk | PRO'da 5 yeni kriptopara birimi listelendi 

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 4 milyonu aşan kullanıcısı bulunan BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’ya Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), NuCypher’ı (NU) ve The Sandbox’ı (SAND) ekledi. Böylece BtcTurk | PRO’da listelenen kriptopara birimleri 45 olurken 113 işlem çiftine ulaşıldı.

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, dünya genelinde 4 milyonu aşkın kullanıcıya 7 gün 24 saat işlem yapma imkânı sağlıyor. 

Kişiye özel tüm bilgi ve belgeleri şifreli olarak çoklu güvenlik katmanlı sunucularda muhafaza eden BtcTurk, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak işlem hacmiyle kendini kanıtlamış kriptopara birimlerini platforma eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda BtcTurk, profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), NuCypher (NU) ve The Sandbox’ı (SAND) listeliyor. 

Yeni eklenen kriptoparalar ile BtcTurk | PRO web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası (TRY) ve Tether (USDT) işlem çiftlerinde alım satım işlemi yapılabiliyor. BtcTurk | PRO'da;

  • STORJ için minimum yatırma limiti 1 STORJ, minimum çekme limiti 50 STORJ,
  • FET için minimum yatırma limiti 1 FET, minimum çekme limiti 50 FET,
  • NU için minimum yatırma limiti 1 NU, minimum çekme limiti 50 NU,
  • POLY için minimum yatırma limiti 1 POLY, minimum çekme limiti 50 POLY,
  • SAND için minimum yatırma limiti 1 SAND, minimum çekme limiti ise 5 SAND olarak uygulanıyor.

Storj (STORJ) hakkında:

Storj, blokzinciri destekli, açık kaynaklı bulut depolama sistemidir. Verilerin merkezi olmayan ağda, güvenli ve düşük maliyetle depolanmasına olanak sağlar.

Polymath (POLY) hakkında:

              Polymath (POLY), blokzinciri üzerinde menkul kıymet varlıkları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan teknolojik altyapıyı sunmaktadır. Polymath, menkul kıymetlerin dijitalleştirilebilmesi için Ethereum blokzincirinde ERC1400 akıllı kontratlarını geliştirmiştir. Polymath'ın Ethereum blokzinciri üzerinde sunduğu çözümle 200'den fazla menkul kıymet varlığı dijital olarak üretilmiştir.

Fetch.ai (FET) hakkında:

              Fetch.ai (FET), blokzincirleri için yapay zekâ odaklı bir projedir. Merkezi olmayan dijital ekonomiye, yapay zekâ destekli akıllı altyapı sağlayan, genel erişime açık ve merkeziyetsiz makine öğrenme ağıdır. Cihazların birbirleri arasında iletişim kurabilmesine olanak sağlayan ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) olarak adlandırılan yapay zekâ teknolojisi ile blokzincir temelli algoritmaları birbirine bağlayarak makine öğrenmesini geliştirmeyi amaçlar.

 NuCypher (NU) hakkında:

              NuCypher (NU), genel erişime açık blokzincirleri için şifreleme, erişim kontrolü ve anahtar yönetimi sistemi sunan merkezi olmayan şifreleme hizmeti sunmaktadır. NuCypher, blokzincirleri ve merkezi olmayan dosya depolama çözümleri için uçtan uca şifrelenmiş veri paylaşımı imkânı sağlamaktadır.

The Sandbox (SAND) hakkında:

              The Sandbox, blokzinciri tabanlı sanal dünya oyun platformudur. Oyunculara, Metaverse olarak adlandırılan sanal gerçeklik destekli oyun dünyasında, sanal yaşam deneyimi oluşturma, oyun içi ürünler üretme ve bu ürünlerden gelir elde etme olanağı sunar.

BtcTurk | PRO’da listelenen kriptopara birimleri Bitcoin (BTC) dahil 45 oldu

Bitcoin’in (BTC) yanı sıra BtcTurk | PRO’da yer alan kriptopara birimleri: Tether (USDT), Ethereum (ETH), Synthetix (SNX), Enjin (ENJ), Cosmos (ATOM), Polygon (MATIC), XRP (XRP), Ankr (ANKR), Cardano (ADA), Eos (EOS), Dogecoin (DOGE), Compound (COMP), Decentraland (MANA), Stellar (XLM), Neo (NEO), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Chiliz (CHZ), The Graph (GRT), OMG Network (OMG), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Maker (MKR), Dash (DASH), Basic Attention Token (BAT), Filecoin (FIL), USD Coin (USDC), Solana (SOL), Stacks (STX), Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB), Loopring (LRC), Fantom (FTM) ve Universal Market Access (UMA). Böylece BtcTurk 113 işlem çiftine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
BTCTurk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ETİ'den Negro açıklaması | Çirkin saldırı sonrası Negro adını değiştiriyor
ETİ'den Negro açıklaması | Çirkin saldırı sonrası Negro adını değiştiriyor
FED ana gündeme yerleşti | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
FED ana gündeme yerleşti | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Deniz taksi fiyatları | Deniz taksileri siftah yapıyor
Deniz taksi fiyatları | Deniz taksileri siftah yapıyor
Endüstriyel Haberleşmede Geleceğin Başrolü Olacak Teknoloji
Endüstriyel Haberleşmede Geleceğin Başrolü Olacak Teknoloji
Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu
Son dakika dolar | 13.95'den döndü | Erdoğan konuşurken dolar coştu
2022 Şirketler için 'Teşvik Yılı' Olacak
2022 Şirketler için 'Teşvik Yılı' Olacak
Danone Türkiye’den Başkan Gerenli’ye ziyaret
Danone Türkiye’den Başkan Gerenli’ye ziyaret
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim