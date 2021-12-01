BtcTurk | PRO'da 5 yeni kriptopara birimi listelendi

Türkiye’yi Bitcoin ile tanıştıran ve 4 milyonu aşan kullanıcısı bulunan BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’ya Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), NuCypher’ı (NU) ve The Sandbox’ı (SAND) ekledi. Böylece BtcTurk | PRO’da listelenen kriptopara birimleri 45 olurken 113 işlem çiftine ulaşıldı.

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, dünya genelinde 4 milyonu aşkın kullanıcıya 7 gün 24 saat işlem yapma imkânı sağlıyor.

Kişiye özel tüm bilgi ve belgeleri şifreli olarak çoklu güvenlik katmanlı sunucularda muhafaza eden BtcTurk, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak işlem hacmiyle kendini kanıtlamış kriptopara birimlerini platforma eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda BtcTurk, profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Storj (STORJ), Polymath (POLY), Fetch.ai (FET), NuCypher (NU) ve The Sandbox’ı (SAND) listeliyor.

Yeni eklenen kriptoparalar ile BtcTurk | PRO web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası (TRY) ve Tether (USDT) işlem çiftlerinde alım satım işlemi yapılabiliyor. BtcTurk | PRO'da;

STORJ için minimum yatırma limiti 1 STORJ, minimum çekme limiti 50 STORJ,

FET için minimum yatırma limiti 1 FET, minimum çekme limiti 50 FET,

NU için minimum yatırma limiti 1 NU, minimum çekme limiti 50 NU,

POLY için minimum yatırma limiti 1 POLY, minimum çekme limiti 50 POLY,

SAND için minimum yatırma limiti 1 SAND, minimum çekme limiti ise 5 SAND olarak uygulanıyor.

Storj (STORJ) hakkında:

Storj, blokzinciri destekli, açık kaynaklı bulut depolama sistemidir. Verilerin merkezi olmayan ağda, güvenli ve düşük maliyetle depolanmasına olanak sağlar.

Polymath (POLY) hakkında:

Polymath (POLY), blokzinciri üzerinde menkul kıymet varlıkları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan teknolojik altyapıyı sunmaktadır. Polymath, menkul kıymetlerin dijitalleştirilebilmesi için Ethereum blokzincirinde ERC1400 akıllı kontratlarını geliştirmiştir. Polymath'ın Ethereum blokzinciri üzerinde sunduğu çözümle 200'den fazla menkul kıymet varlığı dijital olarak üretilmiştir.

Fetch.ai (FET) hakkında:

Fetch.ai (FET), blokzincirleri için yapay zekâ odaklı bir projedir. Merkezi olmayan dijital ekonomiye, yapay zekâ destekli akıllı altyapı sağlayan, genel erişime açık ve merkeziyetsiz makine öğrenme ağıdır. Cihazların birbirleri arasında iletişim kurabilmesine olanak sağlayan ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) olarak adlandırılan yapay zekâ teknolojisi ile blokzincir temelli algoritmaları birbirine bağlayarak makine öğrenmesini geliştirmeyi amaçlar.

NuCypher (NU) hakkında:

NuCypher (NU), genel erişime açık blokzincirleri için şifreleme, erişim kontrolü ve anahtar yönetimi sistemi sunan merkezi olmayan şifreleme hizmeti sunmaktadır. NuCypher, blokzincirleri ve merkezi olmayan dosya depolama çözümleri için uçtan uca şifrelenmiş veri paylaşımı imkânı sağlamaktadır.

The Sandbox (SAND) hakkında:

The Sandbox, blokzinciri tabanlı sanal dünya oyun platformudur. Oyunculara, Metaverse olarak adlandırılan sanal gerçeklik destekli oyun dünyasında, sanal yaşam deneyimi oluşturma, oyun içi ürünler üretme ve bu ürünlerden gelir elde etme olanağı sunar.

BtcTurk | PRO’da listelenen kriptopara birimleri Bitcoin (BTC) dahil 45 oldu

Bitcoin’in (BTC) yanı sıra BtcTurk | PRO’da yer alan kriptopara birimleri: Tether (USDT), Ethereum (ETH), Synthetix (SNX), Enjin (ENJ), Cosmos (ATOM), Polygon (MATIC), XRP (XRP), Ankr (ANKR), Cardano (ADA), Eos (EOS), Dogecoin (DOGE), Compound (COMP), Decentraland (MANA), Stellar (XLM), Neo (NEO), TRON (TRX), Tezos (XTZ), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Chiliz (CHZ), The Graph (GRT), OMG Network (OMG), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Maker (MKR), Dash (DASH), Basic Attention Token (BAT), Filecoin (FIL), USD Coin (USDC), Solana (SOL), Stacks (STX), Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB), Loopring (LRC), Fantom (FTM) ve Universal Market Access (UMA). Böylece BtcTurk 113 işlem çiftine ulaştı.