BtcTurk | PRO'nun yenileri COMP, GRT ve MANA



Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu BtcTurk, profesyoneller için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Compound (COMP), The Graph (GRT) ve Decentraland (MANA)’i listeledi.

Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, dünya genelinde 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

BtcTurk, 750 kişilik ekibiyle kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak işlem hacmiyle kendini kanıtlamış kriptopara birimlerini platforma ekliyor. Bu doğrultuda BtcTurk, profesyonel kriptopara yatırımcıları için geliştirdiği BtcTurk | PRO’da Compound (COMP), The Graph (GRT) ve Decentraland (MANA)’i hizmete açıyor.

COMP, GRT ve MANA ile BtcTurk | ROP web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türk Lirası, BTC ve USDT işlem çiftlerinde alım satım işlemi yapılabiliyor. Minimum yatırma ve çekme limitleri ise aşağıdaki gibi uygulanıyor:

COMP için yatırma alt limiti 0.0005; çekme alt limiti 0.01 COMP

GRT’de yatırma alt limiti 1; çekme alt limiti 20 GRT

MANA için yatırma alt limiti 1; çekme alt limiti 20 MANA

COMP hakkında:

Compound platformu, 2017 yılında, şu an halen Compound Labs Inc'de CEO ve CTO olan, Robert Leshner ve Geoffrey Hayes tarafından geliştirilmiştir.

Platformun kriptoparası olan COMP ise ERC20 akıllı kontratı olarak Ethereum platformunda üretilmektedir.

Compound platformu merkezi değildir. Elinde COMP bulunan kullanıcılar platformun yönetişimi hakkında söz sahibi olurlar.

COMP’un bugüne kadar en düşük fiyatı 493,41 TL (18 Haziran 2020) ve en yüksek fiyatı ise 4,929.90 TL (16 Nisan 2021) olmuştur.

Compound (COMP)’un web sitesine https://compound.finance/ ve teknik dokümanına https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf adresinden ulaşılabilir.

GRT hakkında

The Graph 2017'de Yaniv Tal'ın proje liderliğinde, Brandon Ramirez'in araştırma ve Jannis Pohlmann'ın teknoloji liderliğinde blokzinciri ağlarını sorgulamak için API oluşturmaya yarayan bir Web3 protokolü olarak hayata geçirilmiştir.



MANA hakkında

GRT ise The Graph platformunun ERC-20 standardında bir jetonudur. Aktif indeksleme yapanlar, küratör ve yetkilendirenler, eforları karşılığında ağdan gelir elde etmektedirler.GRT'nin bugüne kadar en yüksek fiyatı 23,42 TL (12 Şubat 2021) olmuştur.The Graph (GRT)'in web sitesine https://thegraph.com/ ve teknik dokümanına https://thegraph.com/docs/ adresinden ulaşılabilir.

Decentraland (MANA), 2017'de Ariel Meilich ve Esteban Ordano tarafından Ethereum blokzinciri üzerine kurulmuş, kullanıcıların sanal gerçeklik içerik ve uygulamaları ürettikleri, bu içeriklerden gelir elde edebildikleri bir sanal gerçeklik platformudur.

Decentraland platformunun MANA ve LAND olmak üzere iki ayrı jetonu vardır. MANA, ERC-20 standardına sahip bir jetondur ve platformdaki ERC-721 standardına sahip LAND jetonunun yakılması için kullanılır.

Decentraland platformu içerik üreticileri ve sanal dünyayı deneyimlemek isteyenler için oluşturulmuştur. Decentraland platformunda oluşturulan Metaverse denen evrende her biri 100 metre kare alan olan bir LAND ile temsil edilen 90.601 parsele ayrılmıştır. Kişiler buradan alan alabilirler ve bu sanal evrende kendi içerik veya uygulamalarını üretebilirler.

MANA'nın bugüne kadar en düşük fiyatı 0.06397 TL (13 Ekim 2017) ve en yüksek fiyatı 13.27 TL (17 Nisan 2021) olmuştur.

Decentraland platformunun web sitesine https://decentraland.org/ ve teknik dokümanına https://decentraland.org/whitepaper.pdf adresinden ulaşılabilir.

