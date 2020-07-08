Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.

Türkiye’nin önemli yatırım şirketlerinden BUBA Ventures, Türk tıbbının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilikçi ve öncü tedavilere odaklanmış Hasbiotech İlaç San. Ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:54
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.

BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.

Türkiye’de birçok yeni girişime finansman sağlayarak onları destekleyen, geliştiren ve pazara güçlü birer oyuncu olarak sunan BUBA Ventures, Sağlık alanında güçlü bir yatırım yaptı. BUBA Vebtures, 2014 yılından bu güne Küba’nın yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan, Türkiye’de ve dünyada sağlık alanında orijinal ürün geliştirme projeleri gerçekleştiren Hasbiotech İlaç Şirketini satın aldı.

2009 yılında kurulan Hasbiotech, Türkiye’de orijinal ürün geliştirmenin dışında, Küba’dan birçok ürünün Türkiye’ye gelmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Diyabetik ayak ülserinde ampütasyon işlemini engelleyen yenilikçi ve orijinal bir ürünü 2014 yılında Türkiye ilaç sektörüne katan ve bu ürün ile büyük bir ihtiyaca çözüm olan Hasbiotech, yine 2015 yılında yeni ürünler ile Küba teknolojilerini Türkiye’ye getirmeye devam etti. Küba ile ortak orijinal ürün geliştirme çalışmalarına da imza atan şirket, özellikle onkoloji alanında çözümler sunan orijinal ürünleri ile dikkat çekiyor. Şirket, 2018 yılında akciğer kanserinde etkili çok önemli bir ürünün Türkiye pazarına getirerek başarısından söz ettirdi.

Dünyanın önde gelen teknoloji üssü Biocuba Pharma’nın yenilikçi ürünlerini Türkiye pazarına sunan Hasbiotech, Sağlık Bakanlığı destekli orijinal ürün geliştirme yatırımlarını 2016 senesinde başlattı ve kalp krizi, alzheimer gibi hastalıklarda yenilikçi çözümler getirecek ilaçlara, önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

BUBA Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör: “Türkiye’nin sağlık alanında önemli oyuncularından biri olan Hasbiotech’i satın alarak Türk sağlık sektörünün ihtiyaçlarına çözüm, yenilikçi ve öncü tedavileri veTürkiye’nin sağlık alanındaki başarısını desteklemeyi hedefliyoruz. Ve ayrıca, Küba teknolojilerinin gelişmesi ve pazara sunulmasında önemli bir köprü olacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplum bilincinin gelişmesi ile yerel işletmelere ilgi artıyor
Toplum bilincinin gelişmesi ile yerel işletmelere ilgi artıyor
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek
Baymak’tan pandemide ciro rekoru | 6 aylık geliri 400 milyon TL’yi aştı
Baymak’tan pandemide ciro rekoru | 6 aylık geliri 400 milyon TL’yi aştı
Halk Ekmek'te önemli atama 
Halk Ekmek'te önemli atama 
Bakanlar Regnum Carya'da bir araya geldi
Bakanlar Regnum Carya'da bir araya geldi
Mucizevi içecek ayranın bilinmeyen faydaları
Mucizevi içecek ayranın bilinmeyen faydaları
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ urünleri tercih edildi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ urünleri tercih edildi
Baget Yüzükler Altın Çağını Yaşıyor!
Baget Yüzükler Altın Çağını Yaşıyor!
Hastanelerde iklimlendirme alınacak önlemler açıklandı
Hastanelerde iklimlendirme alınacak önlemler açıklandı
Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu
Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim